USPACE拚IPO 1》共享車位大升級 CEO：挑戰千億營收

在車位愈來愈難找的城市裡，一家從「共享車站」起家的新創公司，現在不只管你把車停哪裡，還想靠一個APP吃下整個移動生活。USPACE執行長宋捷仁喊出，3年營收要衝百億元、5年挑戰千億元，這不是喊爽的夢，而是已經起跑的營運戰。

3年營收成長7倍 從停車平台變移動入口

USPACE成立9年，原本被視為「幫人找車位」的工具，卻在台灣大哥大於2022年入股後，營運曲線開始加速上彎。

台灣大總經理林之晨透露，USPACE這3年營收成長約7倍，2025年營收上看9億元，8月已單月轉正，預估2026年可望全年獲利、營收挑戰15億元以上，正式擺脫「燒錢平台」標籤。

廣告 廣告

現在的USPACE，不再只是幫房東管理閒置車位，而是把全台近10萬個車位，當成串連補電、機場接送、代駕、洗車、甚至旅宿與娛樂的「城市節點」。

平台月營收從投資初期約1,100萬元，跳升到7,400萬元，用戶數突破115萬人，成為投資人眼中少數「有規模、看得到現金流」的移動服務標的。

營收結構洗牌 高毛利訂閱、保險接棒

宋捷仁坦言，目前USPACE約7成營收仍來自停車管理、一成來自機場接送，本質是高頻、低毛利的辛苦生意。

但下一步，他要把這個入口變成高毛利現金牛：一手推出USPACE Premium訂閱制，一手結合保險商品，鎖定願意付費買「省時間、求安心」的重度用車族。

他估算，只要未來3年把高毛利訂閱與保險拉高比重，加上日本、東南亞市場放量，營收規模突破百億元不是空談；長期甚至有機會靠區域併購與方案輸出，往千億元級別移動服務集團邁進。

從巷弄裡的一格車位，到資本市場盯上的獨角獸候選人，USPACE正在用一個個被點亮的停車場，寫自己的成長K線。