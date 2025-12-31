USPACE拚IPO 2》林之晨、中華電信力挺 USPACE IPO戰略曝光

一家停車新創，背後卻同時站著台灣大與中華電信2大電信巨頭，這在市場上並不尋常。USPACE宣布最快2026年底送件興櫃、同步啟動C輪募資，目標不是撐活命，而是把自己推向台灣智慧移動第一支「電信系新創股」。

台灣大自2022年啟動A輪投資案，拿下USPACE約31.76％股權，成為最大股東。林之晨坦言，看上的不是短線財報，而是交通市場的長期結構變化：停車場不再只是靜態資產，而是可延伸補能、行程與多元生活服務的關鍵入口。

台灣大「超5G」戰略押注 3年拉7倍成長

3年投資下來，USPACE營收成長7倍，國際布局從日本一路推進到泰國、印尼，證明這一注押在對的賽道。

為了放大綜效，台灣大啟動「Taiwan Mobility」戰略，先把自家與集團停車場交給USPACE管理，再導入MyCharge充電網路與MyVideo等內容服務，讓停車、充電、娛樂一條龍打包給車主，打造電信版的智慧移動生態圈。

中華電創投進場 電信雙雄難得站同一邊

另一頭，中華電信透過創投基金，成為USPACE早期法人股東之一，與台灣大、數字科技、國發基金並列前5大股東。電信雙雄罕見押同一家公司，意味USPACE已被視為下一波交通數據與物聯網服務的重要「入口資產」。

根據USPACE規畫，2026年第一季將完成約6億元C輪募資，資本額從8.2億元拉高到14億元，同步處理累積虧損，為年底遞件興櫃預做暖身。若2026年全年獲利達標，不排除再進一步挑戰主板或創新板上市。

對電信業者而言，USPACE不只是投資標的，更是5G、車聯網與智慧城市商機的前哨戰。