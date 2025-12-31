USPACE拚IPO 3》國發基金、台新新光金搶投 陳立白喊威剛要跟進

一間以共享車位起家的新創，股東名冊攤開來，幾乎是台灣金融與科技圈的「半本通訊錄」。USPACE最新一輪股權異動曝光後，「誰已經進場、誰還在敲門」成為市場最關心的話題。

電信、國家隊到電商 股東陣容愈來愈厚

目前USPACE最大股東是台灣大哥大，持股約31.76％；第2大股東則由創辦團隊與核心經營班底拿下。

其餘名單同樣不容小覷：數字科技在前一輪B輪增資中擔任領投之一，國發基金也列名股東，連PChome（網家）與中華電信都透過創投管道入列前5大股東，讓這家新創一腳踩在電信、一腳站進國家隊與電商版圖。

最新加入的是台新創投與新光金控系統資金，被外界戲稱是「台新新光金」聯手卡位。USPACE執行長宋捷仁透露，未來雙方大樓與通路場域，都有機會導入智慧停車與Premium訂閱服務，成為營收成長的重要引擎。

威剛董事長親自站台 喊話當下一批股東

更戲劇性的一幕出現在USPACE Premium發表會上。威剛董事長陳立白親自到場，當著媒體與投資人面前喊話：「希望未來能成為下一批USPACE股東之一。」這句話，被視為成立三輪車公司威速登科技後，跨大智慧移動版圖。

宋捷仁預告，2026年第一季將啟動約6億元C輪募資，年底送件興櫃。從電信雙雄、國發基金，到金控創投、記憶體大廠，「想停好車」的小生意，成為圍繞智慧城市的新商機。

市場人士估算，隨著USPACE營收突破10億元、海外併購與訂閱制起飛，本次C輪估值勢必比過往大幅抬升。誰能在IPO前搶到更多持股，不只是財務投資，更關係未來在停車、充電與車主數據上的話語權。