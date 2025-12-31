USPACE拚IPO 4》愛車族必辦「黑卡」 24小時專屬秘書超狂

對重度用車族來說，最怕的不是油價、也不是繳罰單，而是每天打開導航，卻還是找不到車位、行程被塞車與排隊搞得一團亂。現在，有業者乾脆把這些麻煩打包成一張「黑卡」，只要刷卡訂閱，從停車、洗車到訂餐廳、搶演唱會票，全都丟給專屬秘書處理。

USPACE推出的「USPACE Premium 黑卡」，月費1萬6,800元，全球限量365席，採推薦申請制。

只要通過審核，就能在USPACE合作場域享有不限次、不設上限的停車權，涵蓋核心商圈、五星飯店與指標商辦，號稱「全台灣都是你的月租車位」。搭配高次數機場接送、酒後代駕與外送／自助洗車，等於把過去零碎的停車票根與叫車服務，變成一份固定的月租帳單。

業者還祭出首波限時禮遇：凡於2026年1月31日前完成訂閱，2026年1到12月月費一律打折為1萬3,800元，之後才恢復原價，明顯鎖定願意長期綁定的高頻移動族群。

24小時黑卡秘書 從米其林到遊艇一通電話搞定

真正把黑卡和一般月票拉開差距的，是那個24小時待命的「黑卡秘書」。USPACE強調，只要一通電話，秘書就能協助安排米其林餐廳訂位、全球五星級飯店升等、專屬司機與禮賓接送，甚至協助預約私人飛機、遊艇、私人廚師與醫療緊急支援。主打「許願沒有上限，法律是唯一邊界」，把過去銀行頂級卡才有的禮賓服務，搬進移動訂閱制裡。

誰適合刷這張卡？算一算就知道

對一般小資通勤族來說，月費動輒上萬元的黑卡聽來離地；但對一年飛機起降十幾趟、常在北高台中來回跑的企業主或專業人士，停車費、接送、洗車與各種臨時差旅加總起來，本來就不是小數字。黑卡把這些「碎鈔票」整合成一筆可預期支出，換來的是時間被徹底釋放，從開車出門那一刻起，所有繁瑣瑣事，都交給那位永遠在線的秘書代勞。