USPACE日本營收翻倍 12月底台灣再推新服務

【記者趙筱文／東京報導】台灣新創USPACE併購日本共享停車平台「軒先 Nokisaki」滿一年，營運表現亮眼。官方數據顯示，日本市場營收年增115%、場域週轉率提升近1.8 倍，AI車牌辨識成長動能強勁，並於東京六本木啟用新站點。

六本木站點自今年七月底正式營運，共規劃87格停車位，三個月內營收即翻倍，單月營收約日幣1,500多萬（約300萬台幣）。以單格效率換算，相當於台灣400格以上的精華商辦或購物中心停車場的營收水準，顯示日本市場在計費模式、信任文化與停車密度下，具備高價值潛力。USPACE日本分公司社長水本真也指出，當地停車文化長年倚賴票券、人工驗證與現金支付，導入AI辨識與無感支付後，不僅提升效率，也符合日本對個資管理的嚴格法規要求。

USPACE執行長宋捷仁在接受媒體聯訪時表示，併購初期即以「提升營收結構、強化數據回饋、整合技術與用戶體驗」為策略重點，如今成果最為顯著。USPACE選擇以「AI 車牌辨識」作為技術輸出的第一模組，可在不拆除既有設施的前提下快速升級，降低合作方硬體成本。另外，平台可進行車型、車色與車齡辨識，搭配股東8891的資料，可支援建商與車廠進行精準行銷。除了辨識功能，USPACE也將在六本木推出真正的「無感支付」，也就是當車輛入場後App便會立即跳出通知，離場直接從App中自動扣款，不必再掃QR code或按鍵，降低使用摩擦。

與Nokisaki的合作也成為翻倍營收的基礎。過去Nokisaki平台多以民眾刊登車位、以「天」計價為主，一旦導入台灣製IoT地鎖、影像辨識與QR金流後，計價邏輯得以精細化，收費單位縮小為「10分鐘」或「一小時」，場域收益平均提高5到10倍。光是與Nokisaki的合作，在上個月便貢獻超過1,200萬日幣的淨利，顯示日本停車市場存在龐大技術升級空間。

日本的智慧停車痛點也相當明確，傳統場域老舊、僅能收現金且只收1,000日幣紙鈔，管理成本高；機械式停車比例過高，使電動車充電樁佈署困難。USPACE觀察到，日本電動車普及率偏低，主因在於平面停車場缺乏充電設備，因此USPACE已在六本木評估導入友善充電、打造未來式停車樞紐，盼能提前卡位能源轉型需求。

宋捷仁受訪時分享日本的佈局與未來台灣以及日本的擴展計劃。趙筱文攝

同時，日本 USPACE 團隊也分享當地使用者輪廓，目前以都會圈的年輕族群為主，性別上男性佔比較高，反映日本女性駕駛比例仍偏低。由於多具備穩定收入、願意為效率買單，對無感支付、即時停車資訊與精準導航高度依賴。

完成初步整合後，USPACE日本團隊將進入第二階段布局：一方面持續提升辨識精度、強化支付串接體驗；另一方面擴展跨產業合作，包括日本最大共享停車平台Akippa、日本大型不動產管理商三菱地所等，未來可望看見停車場與商辦、旅館、行程服務進行一站式整合。公司預估2026年在日本達到5,000個智慧場域，成為日本影響力最大的停車科技品牌之一。

面向未來，USPACE日本團隊也已提前規畫2026年的成長藍圖，持續擴大智慧停車點位、導入跨產業夥伴，包含「UGO機場接送」、「行李飯店直送機場」等服務，讓停車場成為智慧城市的入口節點。在台灣市場，USPACE其策略股東版圖也漸成體系，包括日本第11大物業管理公司Post Lintel、台灣大哥大旗下My Charge等，形成能源、電信、停車跨域整合。官方更預告，12月底也會為台灣市場帶來訂閱制等一系列全新服務應用與權益升級，從用車生活、旅遊行程到高級會員服務全面串接，預計另一波使用者體驗革新即將展開。

USPACE東京六本木場域目前仍設置自助收費亭，因日本消費者普遍習慣以現金支付。趙筱文攝

USPACE觀察，目前停車使用者以年輕男性居多，且多具穩定收入、願意為效率買單，對無感支付、即時車位資訊等智慧服務接受度更高。趙筱文攝

