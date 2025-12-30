USPACE明年C輪籌資6億 執行長宋捷仁：2026登興櫃、損益兩平！

從共享停車位起家的USPACE，成立9年以來，事業版圖已拓展至電動車租賃、充電樁、機場接送、智慧洗車、科技保險等領域，大股東包括台灣大（持股31％）、數字科技、PCHOME跟中華電信等，USPACE執行長宋捷仁今天指出，預計明年登錄興櫃， 後年上市。

宋捷仁說，台新新光金旗下的台新創投，將成為USPACE股東，也代表台新旗下相關的大樓，有機會成為USPACE下一個營收成長的來源；明年第一季，USPACE應該會完成C輪籌資，因為目前潛在投資人很多，所以要找一個最佳策略組合，大概會募到6億元，目前資本額8.2億，增資後會擴大到14億左右，不過因為之前有累積虧損，會把它打掉，所以資本額會做些調整。

宋捷仁說，今年營收大概9億元，今年還是虧損，但8月有達到單月損益平衡，預期明年可以轉為獲利，營收估15到30億之間，目前最大營收還是來自停車事業，大約占比70％，10%來自機場接送。

USPACE去年7月進軍日本，併購日本知名智慧停車品牌Nokisaki軒先，今年貢獻約日圓5億營收，宋捷仁說，未來三年的貢獻應該是相當不錯，至少會佔3成，但主體還是在台發展。但明年有新的投資計畫，會著重在馬來西亞的佈局。

宋捷仁為USPACE定下三年後，營收達到100億規模的目標。他的計畫包括U-CARE（車體訂閱式保障）目標是台灣800多萬台車當中的400萬位車主；USPACE新推出的Premium訂閱制，則成為USPACE全面轉型關鍵，希望能有3百萬位訂閱戶。其中的限量黑卡365位應該是完銷，光一個月的現金流就可帶來大概700到800萬元。

至於起家的共享停車，宋捷仁說，全台灣大概有70 萬個停車位，USPACE管理、直營的大概有4萬3000多個，八成在雙北市，雙北市佔率還不到 1%，還非常少，潛在市場還是非常龐大。

此外，宋捷仁說，傳統業者只靠停車營收，若遇到颱風或放假，臨停營收會掉四成，但訂閱制的營收一塊錢都不會掉，USPACE如果做車主生態系，可從高頻低毛利的停車，一直做到低頻高毛利的保險，像是U-CARE事業體上個月結帳後的毛利率達89%，會是接下來三年營收主力。

宋捷仁說，USPACE在停車場事業未來可以不賺錢，利潤可以放棄，營收全部歸地主，地主就會靠向USPACE；而USPACE獲取會員後，有機場接送、有鍍膜、有保險，到那個時候獨大，就可掌握停車位定價權。

宋捷仁說，另外，台灣大有資本來協助USPACE安裝充電樁，USPACE不用出錢，傳統業者可能要額外掏錢，停車這個賽道，USPACE已經贏了；此外，還要建置板金噴漆中心，並積極併購或投資板噴中心，因為這是車主需要、但保險公司過去沒做好的不對稱市場。但USPACE只做板金跟烤漆，車體維修不做。

