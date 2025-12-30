USPACE營收狂增7倍的祕密 台灣大林之晨搶得先機威剛陳立白公開「示愛」
亞洲最大智慧出行平台USPACE悠勢科技集團迎來成立9週年，今（30日）重磅發表全新革命性訂閱服務「USPACE Premium」，除了大股東台灣大哥大總經理林之晨親自站台細說點點滴滴及獻上祝福之外，合作夥伴威剛科技董事長陳立白更是當著上百位貴賓的面公開「示愛」，希望USPACE創辦人暨執行長宋捷仁可以趕緊啟動下一輪的增資，讓威剛也能「一親芳澤」，成為USPACE的股東。
陳立白在致詞時表示，根據他多年的投資經驗，他可以肯定USPACE絕對是一家值得投資的公司，他看好USPACE有機會從台灣的小獨角獸，逐漸變成國際的大獨角獸。
據了解，以大數據分析與物聯網技術為核心競爭力的USPACE，成立9年來持續深耕智慧停車與城市移動服務，並且與許多異業合作推出手工到場洗車等加值服務，目前已在台灣與日本累積超過200萬名實名會員，合作場域近2000座，管理近10萬格智慧化車位，穩居亞洲智慧停車管理平台領導地位。因為如此，2025年營收極有可能正式突破10億元新台幣（以下同）大關。
深入分析，USPACE近年之所以能快速崛起，近3年營收成長近7倍，除了富邦集團等股東全力奧援，將旗下不動產的停車場全數委由USPACE管理，並利用人脈關係協助USPACE拓展營業據點之外，宋捷仁全心全意地投入也是成功關鍵之一。
林之晨表示，在台灣大哥大決定投資USPACE的時候，USPACE單月營收約1,100萬元，如今，USPACE營收已快速成長至7,000多萬。自己在創投領域擁有相當豐富的經驗，深知一家新創公司若要成功，除了要有好的經營模式、團隊，更重要的是要有一個優秀的領導人，憑藉過人的毅力與心智帶領公司度過各種難關，追求成功。
回憶起創業過程，宋捷仁在致詞時用感性地口吻表示，從台下走上台上大概只需要9秒鐘，但USPACE成為亞洲最大智慧出行平台業者，卻花了將近9年的時間。在創業前2年，自己幾乎是天天睡在辦公室，以一個不怕手髒的執行長的角色站在第一線，勘查場地、畫線等等都親力親為，成功拿下許多合作的停車案場。如今，即將在台北完工的頂級飯店Four Seasons（四季酒店），也將停車場管理委由USPACE經營。
在發表全新革命性訂閱服務 「USPACE Premium」的當天，宋捷仁宣布，USPACE以經營來另外一個重量級的股東—台新新光金控，這意味著USPACE所管理的智慧化車位將進一步增加。
宋捷仁說：「一個人可以解決多大的問題，就可以創造多大的財富！」這句話意味著，USPACE的營運不單單只是聚焦在智慧停車，而是以出行相關服務為核心，建立涵蓋食、衣、住、育、樂等層面的全球城市級服務系統。
針對「USPACE Premium」，宋捷仁霸氣地表示，停車是消費的起點也是城市移動數位轉型過程中不可或缺的新型基礎設施。「USPACE Premium」黑卡會員可於USPACE全數合作場域享有不限次、不設上限的停車使用權，但「黑卡」不僅止於停車服務，更延伸至移動之外的生活場景。訂閱會員將配備24小時專屬黑卡秘書，從日常行程安排到跨國移動需求，皆可即時協助。服務內容涵蓋米其林餐廳、全球五星級飯店升級預訂及禮遇、私人飛機與遊艇預訂、專屬司機與禮賓接送、私人廚師安排，以及全球緊急救援、醫療支援等高度客製化服務。
