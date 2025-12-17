USPACE營收3年翻7倍、WeMo 6個月驗證獲利模式...台灣大車用生態圈成形，一站式服務到位
2025年可說是台灣大哥大在車用市場上深具意義的一年，兩家新創投資各自取得新里程碑。
在商務長林東閔的推動下，台灣大確立了全方位的車用服務，要藉此在電信競爭中開拓新商機。
2022年，剛加入台灣大哥大、擔任個人用戶事業商務長的林東閔，上任的首場硬仗，就是讓「Taiwan Mobility」戰略，在董事會闖關成功。
當時新官上任的林東閔提案一舉過關，自此開啟台灣大以「車輛使用者」為服務核心的「Taiwan Mobility」生態圈。3年扎根，如今逐漸看到成果。
回首來時路，林東閔認為，台灣大的車用藍圖能夠初具規模，既有的聯網平台是一大優勢，站在這個基礎上，便能快速串接用戶各種便利服務。
做法上，包含協助併購日本第三大智慧停車品牌軒先（Nokisaki）的悠勢科技USPACE，從停車本業延伸出各類應用，並串接旗下的台灣大動力的MyCharge，提供充電服務，以及透過投資共享機車威摩科技（WeMo），與iRent合作，攻占市占最高的共享機車平台。
從用戶需求擴大行動服務
鎖定停車、代駕、租賃市場
隨著服務愈來愈多元，「甚至是在車上想玩遊戲，只要裝上我們的GeForce NOW就可以了。」林東閔一步一步完成心中藍圖，完成從停車、充電到共享機車的便利生態圈。
基礎優勢在於，台灣大已是國內最大車用聯網業者，客戶包含特斯拉與Volvo等車廠。
林東閔上任以來，不斷思考如何滿足車主與行動裝置用戶需求的最大公約數，於是先界定車用服務，鎖定包含停車、代駕、租賃等市場，「用戶本來就有需求、會付錢，服務客戶，就可以擴大營收。」再者，提供多元服務，還能達到提高黏著度目的，「降低退租率，把用戶留在台灣大哥大。」
他不諱言，「科技事業投資，是為了延伸用戶的數位生活，讓獲利可以往上走。」
事實上，2022年蔡明忠點頭後，台灣大在同年10月底宣布投資悠勢兩億元，便是看好對方在停車據點的布建。
數據選點＋安心停車上路
好市多充電設備吸潛力客群
入股之後，林東閔立刻帶著悠勢科技創辦人暨執行長宋捷仁到處拜碼頭，為未來的合作鋪墊。「見了富邦建設董事長、也去拜訪富邦產險。」宋捷仁回憶。
台灣大運用現有資源，提供人流、車流等數據分析，協助悠勢USPACE取得最佳停車設置據點，同時導入充電裝置。
宋捷仁指出：「USPACE明年第一季還會跟富邦產險試辦，提供『安心停車』功能。」引進「停多久、保多久」的彈性計費模式，來解決停車場不願負擔保管責任的痛點。
今年，林東閔升任USPACE執行董事，藉由推動USPACE完成日本併購案、擴大東南亞布局，接連出手擴張的結果，USPACE在短短3年左右，營收相對併購的2022年，已成長7倍。
另個重要投資是2024年入股WeMo。WeMo創辦人吳昕霈回憶，WeMo過去的瓶頸，是受限電動機車電池更換，需要員工四處奔波，發展受限。林東閔回憶投資前，連「WeMo能不能活下去都不知道。」
因此當林東閔找上WeMo，提出合資成立威祥車聯網的構想，雙方一拍即合。隨著1千多台WeMo Fly新車上路，林東閔分享，「新車投入的第3個月我們就知道成功了，第6個月EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）就轉正了。」
今年8月，台灣大投入3億元參與WeMo現增，取得WeMo13.9％股權，持續完成新車更換。與此同時，WeMo也找上同樣面臨舊車汰換的iRent，雙方同意合作，以WeMo的車、服務iRent會員的方式，成為國內最大共享機車平台。
吳昕霈也指出，透過台灣大的行動月租資費方案，強化WeMo服務的推廣，2022年約1百萬的會員數，如今也加速成長到150萬會員。
除了投資WeMo大有斬獲，台灣大在2023年成立以充電服務為核心的台灣大動力，進一步取得高價值的用戶。例如，透過大數據分析發現，「電動車車主最有興趣消費的地方，就是好市多。」透過台灣大動力的充電樁，與富邦聯名卡攜手前進好市多，台灣大在擴大服務的同時，也能達到吸引更多高價質客戶的目光。
只是，台灣大動力的充電服務仍處於基礎建設的階段，短期不易獲利，但是台灣大認為，這好比基地台建設，隨著滲透率提升、市場成熟帶動用戶增加，屆時就能發揮效益。
對林東閔而言，台灣大哥大布局車用領域，是運用集團龐大資源，透過併購投資等手段，完備「one for all」的服務場景，「用更周全的生態圈，活化電信客戶。」達到提升獲利的終極目標；眼前馬步已扎穩，就等著躍起的那日到來。
