USPACE進攻日本滿周年，怎麼做到營收年增115%？執行長宋捷仁曝策略

智慧出行服務領導品牌USPACE（悠勢科技）自2024年併購日本共享停車新創Nokisaki（軒先パーキング） 以來，僅一年便繳出亮眼成績。據最新營運數據顯示，USPACE在日本市場的整體營收年增達115%，停車場場域周轉率提升近1.8倍，展現AI技術導入對傳統停車產業的深層改造力。

USPACE集團執行長宋捷仁表示，USPACE併購初期即設定3大策略目標：優化營收結構、強化數據回饋、整合技術與使用者體驗，如今成果不僅體現在財務數據，更在市場信任度的快速提升。AI車牌辨識與無閘門管理系統的導入，使停車流程更即時、透明與無接縫，象徵日本停車產業正式邁入智慧化新階段。

繼去年完成併購後，USPACE今年於東京六本木之丘設立新站點，進一步推動日本停車場智慧化升級，已布局東京、橫濱與大阪等主要城市，並預計在2025年新增300個智慧場域，成為台灣大哥大Taiwan Mobility生態圈首個成功輸出海外的落地案例。

AI車牌辨識與無閘門管理系統的導入，使停車流程更即時、透明與無接縫。（USPACE提供）

為何日本市場成為技術輸出的關鍵舞台？

日本停車文化重視準確性與信任，但仍以傳統票券與人工驗證為主。USPACE日本分公司社長水本真也指出，導入AI車牌辨識技術能在不改動既有場域結構下快速升級，並符合日本嚴格的個資與影像安全法規。

以六本木站點為例，場域自7月底正式營運，共有87格停車位，3個月內營收即翻倍，單場月營收達日幣1,500萬元，相當於台灣400格以上精華商辦場的水準，單場單格效益高出5倍。

這項成果顯示，USPACE的AI與IoT模組化整合策略，能在維持場域穩定運作的同時快速擴張據點，展現「輸出台灣技術、在地化成功」的新模式。

下一步是什麼？

完成技術與團隊整合後，USPACE日本團隊將持續2大方向發展：

1、持續優化停車服務品質，提升辨識精度並強化支付串接體驗。

2、拓展跨產業合作，與日本最大共享品牌akippa、大型不動產企業三菱地所 等夥伴共創出行新生態，進軍商辦、旅館與社區整合應用。

宋捷仁指出，日本停車市場正從傳統管理轉向智慧化應用，而USPACE憑藉AI、支付、IoT模組化整合能力與用戶洞察力，已具領先優勢，「我們的核心競爭力不只是技術，而是整合速度與用戶洞察力。」

目前USPACE已與多家日本大型不動產與城市再生開發商展開策略合作，預計至2026年在日本建置5,000個智慧停車據點，朝成為日本最具影響力的智慧停車平台邁進。

