USPACE首創Premium訂閱制！整合停車、洗車、代駕 黑卡限量365位

台灣大策略投資的USPACE，今(30)日發表全球首創USPACE Premium服務，以「全方位出行訂閱制」形式，整合停車、機場接送、代駕、外送/自助洗車、食住行樂與禮賓秘書等多元生活服務，進一步把停車場域轉化為串聯補電、行程與生活服務的重要入口。

USPACE Premium服務採分級制，涵蓋綠卡、金卡、白金卡與黑卡，其中最頂級的「黑卡」，全球限量 365 位，採推薦申請制，月費1萬6800元，不需入會費，可享全場域免費無限停車，並解鎖全球頂級尊榮禮遇，舉凡高端餐飲訂位、旅宿安排、專屬活動邀請與客製化行程、精品代購、熱門演唱會搶票等等，都有24小時專屬禮賓秘書為你服務。

廣告 廣告

USPACE執行長宋捷仁說，禮賓秘書不收費，若卡友有需要服務，禮賓秘書會視相關服務難度，提供報價給卡友。

即日起至2026年1月31日前訂閱黑卡，2026年的月費優惠價1萬3800元。（如下圖，記者李錦奇攝影）

綠卡則鎖定日常通勤與高頻停車族群，月費3680元，提供指定場域每日免費停車時數，並包含每年4次機場接送、代駕與3次外送洗車、800分鐘自助洗車等出行服務，適合小資族與都會通勤族使用。

金卡與白金卡月費分別為 6980元與9980元，進一步擴大為指定場域「停到飽」、高階車款接送升級，以及更多元的出行與生活加值服務，滿足家庭與商務族群的高頻移動需求。

台灣大總經理林之晨(如上圖，記者李錦奇攝影)表示，台灣大自2022年起入股USPACE，在USPACE團隊的優異經營與創新能力，以及台灣大集團資源挹注下，加速USPACE營收與服務規模快速成長，三年營收成長約7倍，服務生態系亦呈倍數增長。

林之晨說，隨著國際布局推進，USPACE先後完成併購日本停車共享品牌 Nokisaki、投資泰國JORDSABUY與印尼 Soul Parking，逐步擴展智慧移動生態系的區域深度與服務廣度，未來，USPACE計畫以「停車、充電、共享」整合解決方案輸出國際。此次 USPACE Premium 的推出，更是雙方合作由規模成長邁向價值深化的重要里程，也體現台灣大以「超5G」方針推動智慧移動服務，朝向國際化與生活化發展的長期願景。

USPACE執行長宋捷仁則是強調自家服務的優勢，包括UGO機場接送，半小時前就能預約，透過AI安排，司機也可以來回不空車，提高收益；UWASH洗車服務，讓會員洗車洗到飽，或是請人過來幫你洗車。

威剛董事長陳立白（如下圖，記者李錦奇攝影），也特別到記者會站台力挺USPACE，強調希望能有機會投資USPACE。一番肯定鼓勵談話，給足USPACE面子。

更多品觀點報導

USPACE明年C輪籌資6億 執行長宋捷仁：2026登興櫃、損益兩平！

南山人壽春節提前給付生存/滿期金9.71億！ 新推神隊友保單 強化失智防禦

