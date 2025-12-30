USPACE 9週年推訂閱制 智慧出行拉升營收曲線

【記者柯安聰台北報導】亞洲最大智慧出行平台USPACE悠勢科技集團迎來成立九週年，於30日重磅發表全新訂閱制服務「USPACE Premium」，正式宣告公司營運模式由單點式停車服務，全面升級為結合行、食、住、樂的城市級智慧出行服務系統。USPACE執行長宋捷仁表示，USPACE Premium的推出，象徵集團從「平台規模成長」邁向「高價值訂閱經濟」的新里程碑，重新定義高頻移動族群的城市使用權限。



USPACE Premium以「全方位出行訂閱制」為核心，依不同車主的移動頻率與生活型態，規劃黑卡、白金卡、金卡與綠卡四級方案，整合智慧停車、機場接送、代駕、洗車與高端禮賓服務，用戶僅需單一訂閱，即可完成多元移動與生活需求。其中最高階方案「USPACE Premium黑卡」採推薦申請制，全球限量僅365位，象徵城市移動主權的全面開放，成為本次9週年發表的最大亮點。



USPACE指出，集團成立9年來，以數據與物聯網技術為核心，深耕智慧停車與城市移動服務，目前已在台灣與日本累積超過200萬名實名會員，合作場域近2000座，管理近10萬格智慧化車位，穩居亞洲智慧停車管理平台領導地位。透過持續擴張，旗下九大事業體全面建構eMaaS（EV Mobility as a Service）智慧出行生態系，涵蓋智慧停車、電動車租賃、充電、月租車位、機場接送、洗車、保險、鈑噴烤漆與酒後代駕等服務。在營運表現方面，USPACE近3年營收成長達7倍，並於2025年正式突破新台幣10位數。







（圖）USPACE執行長宋捷仁（中）、台灣大哥大總經理林之晨（左2）、台灣大哥大個人用戶事業群資深副總暨商務長林東閔（左1）、威剛創辦人暨董事長陳立白（右2）、Aspire 大中華區CEO 陳楷植（右1）共同宣布USAPCE Premium正式上線



在生態系合作方面，USPACE不僅與台灣大哥大共同打造Taiwan Mobility生態圈，2026年更將攜手iRent深化共享汽車整合。目前iRent車輛可於USPACE指定場域進行自助取還，未來更可望透過USPACE App啟動iRent租還服務，並導入UDRIVE Tesla電動車資源，進一步強化移動用戶體驗。



USPACE Premium黑卡月費為新台幣1萬6800元，於即日起限時推出早鳥禮遇，凡於2026年1月底前完成訂閱，2026 年全年月費皆可享1萬3800元優惠價。USPACE 表示，黑卡會員不僅享有不限次、不設上限的停車權益，更配備24小時專屬黑卡秘書，服務範圍延伸至私人飛機、遊艇預訂、專屬司機、國際活動與全球緊急支援，將訂閱制推進至城市級服務權限的新高度。



展望未來，USPACE持續加速海外布局，近年成功併購日本Nokisaki，並投資印尼Soul Parking、泰國JORDSABUY，2025年亦與日本最大停車共享平台akippa展開合作。宋捷仁指出，六本木場域導入AI車牌辨識後，單場營收3個月即翻倍，效益為台灣5倍以上，2026年單場營收上看日圓2.5億元。隨著Premium訂閱制正式上線，2026年將是USPACE從平台擴張期邁向訂閱價值兌現期的關鍵一年，持續引領亞洲城市走向更高效率與高價值的智慧移動未來。（自立電子報2025/12/30）