USPACE 9週年推訂閱制 智慧出行拉升營收曲線
【記者柯安聰台北報導】亞洲最大智慧出行平台USPACE悠勢科技集團迎來成立九週年，於30日重磅發表全新訂閱制服務「USPACE Premium」，正式宣告公司營運模式由單點式停車服務，全面升級為結合行、食、住、樂的城市級智慧出行服務系統。USPACE執行長宋捷仁表示，USPACE Premium的推出，象徵集團從「平台規模成長」邁向「高價值訂閱經濟」的新里程碑，重新定義高頻移動族群的城市使用權限。
USPACE Premium以「全方位出行訂閱制」為核心，依不同車主的移動頻率與生活型態，規劃黑卡、白金卡、金卡與綠卡四級方案，整合智慧停車、機場接送、代駕、洗車與高端禮賓服務，用戶僅需單一訂閱，即可完成多元移動與生活需求。其中最高階方案「USPACE Premium黑卡」採推薦申請制，全球限量僅365位，象徵城市移動主權的全面開放，成為本次9週年發表的最大亮點。
USPACE指出，集團成立9年來，以數據與物聯網技術為核心，深耕智慧停車與城市移動服務，目前已在台灣與日本累積超過200萬名實名會員，合作場域近2000座，管理近10萬格智慧化車位，穩居亞洲智慧停車管理平台領導地位。透過持續擴張，旗下九大事業體全面建構eMaaS（EV Mobility as a Service）智慧出行生態系，涵蓋智慧停車、電動車租賃、充電、月租車位、機場接送、洗車、保險、鈑噴烤漆與酒後代駕等服務。在營運表現方面，USPACE近3年營收成長達7倍，並於2025年正式突破新台幣10位數。
（圖）USPACE執行長宋捷仁（中）、台灣大哥大總經理林之晨（左2）、台灣大哥大個人用戶事業群資深副總暨商務長林東閔（左1）、威剛創辦人暨董事長陳立白（右2）、Aspire 大中華區CEO 陳楷植（右1）共同宣布USAPCE Premium正式上線
在生態系合作方面，USPACE不僅與台灣大哥大共同打造Taiwan Mobility生態圈，2026年更將攜手iRent深化共享汽車整合。目前iRent車輛可於USPACE指定場域進行自助取還，未來更可望透過USPACE App啟動iRent租還服務，並導入UDRIVE Tesla電動車資源，進一步強化移動用戶體驗。
USPACE Premium黑卡月費為新台幣1萬6800元，於即日起限時推出早鳥禮遇，凡於2026年1月底前完成訂閱，2026 年全年月費皆可享1萬3800元優惠價。USPACE 表示，黑卡會員不僅享有不限次、不設上限的停車權益，更配備24小時專屬黑卡秘書，服務範圍延伸至私人飛機、遊艇預訂、專屬司機、國際活動與全球緊急支援，將訂閱制推進至城市級服務權限的新高度。
展望未來，USPACE持續加速海外布局，近年成功併購日本Nokisaki，並投資印尼Soul Parking、泰國JORDSABUY，2025年亦與日本最大停車共享平台akippa展開合作。宋捷仁指出，六本木場域導入AI車牌辨識後，單場營收3個月即翻倍，效益為台灣5倍以上，2026年單場營收上看日圓2.5億元。隨著Premium訂閱制正式上線，2026年將是USPACE從平台擴張期邁向訂閱價值兌現期的關鍵一年，持續引領亞洲城市走向更高效率與高價值的智慧移動未來。（自立電子報2025/12/30）
其他人也在看
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
外資齊喊目標價衝上1200元！大摩示愛「這伺服器大廠」賺翻了？ EPS上看27.54元...投資人都笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導千金股行情再度升溫，台股上周已有26檔站穩千元關卡，下一棒呼聲最高的，正是勤誠（8210）。勤誠26日股價收在973元，距離重...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 16 小時前 ・ 2
AI需求超熱！富喬連5漲後再逼漲停炸14.1萬張 「半導體測試廠」寫新天價噴141億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股上漲，台股今（29）日大盤走揚，截至12點45分，加權指數來到28791.98點，漲幅0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台股第3大！群益00992A掛牌首日爆24萬張大量 創主動式台股ETF三項新紀錄
由群益投信發行的台股主動式ETF「主動群益科技創新（00992A）」今（30）日正式掛牌上市，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，在盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 6
台股飆新高！一文揭近15年聖誕節後20日 上漲率87%
台股今（29）日收在28810點創史上最高，根據CMoney統計，近15年聖誕節後台股上漲機率超過8成。統一投信表示，隨著壽險調節壓力趨緩、外資在聖誕假期結束後重新布局，資金動能逐漸活絡，有望為紅包行情增添上漲動能。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
愛立信：6G 2030年商轉 全球用戶數達1.8億
[NOWnews今日新聞]6G即將來臨！國際電信設備商愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，愛立信預估，6G的商轉時間與先前預測一致不變，2030年商轉，2031年底全球6G用戶數將達到1.8億，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 2
台股盤前／美股黑雲壓境！台指夜盤急挫154點 台股才創新高恐回測
美國股市在2025年最後一週開局不利，主要指數同步走跌，市場氣氛轉趨保守，也替剛創新高的台股潑下一盆冷水。台股昨（29）日加權指數強勢收在28810.89點、上漲254點再寫歷史新頁，但在美股轉弱、期貨盤提前反映壓力下，台股今（30）日開盤恐面臨獲利回吐與震盪整理的考驗。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
陸美容市場180萬店收攤 麗豐-KY董座：逐步走出調整期「錯過互聯網不能錯過AI」
深耕中國大陸美容市場麗豐-KY（4137）董事長陳碧華（29）日指出，今年中國大陸市場美容產業整體關店率接近四成，關店家數達到180萬家，麗豐則是整頓有成，已逐步走出產業調整期，預期明年單店採購金額逐步成長，整體營收有望年增雙位數。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
「台股AI好學生壞學生明年見真章！」台新主動式ETF「00987A」明掛牌上市
台新投信推出的台新台灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）明（30）日正式掛牌上市，搶在元月行情報到前進場。台新投信投資長趙志中表示，展望2026年，整體市場正醞釀對風險性資產最有利的「金髮女郎」環境，不過適逢美國期中選舉年、AI產業逐漸出現「好學生與壞學生」的分化，市場波動勢將升高。在此背景下，具備主動選股與動態調整能力的主動式ETF，更有助於投資人趨吉避凶。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
AI浪潮+自動化題材點火！「這檔」PCB大廠股價一度攻漲停 老董看望未來5年需求
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導PCB及半導體設備廠聯策（6658）受惠於AI浪潮，今日股價表現強勢，開高後一度衝上漲停板60.2元，但盤中未能鎖住，午盤12點35...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
00994A主動第一金台股優已成立 2026年衝首掛牌
2025年底封關倒數，台股再創新高，外資動作轉向為2026年預做佈局模式，台股再戰新高有基本面、產業面，及資金動能支撐，第一金台股趨勢優選主動式ETF(00994A)甫在12月26日成立，預計將在2026年1月7日起正式於交易所上市掛牌交易，成為2026年第一檔掛牌的台股主動式ETF可望全力衝刺金馬行情。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強震震到晶圓廠！台積電復機拚100% 恐損失數十億
強震震到晶圓廠！台積電復機拚100% 恐損失數十億EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
沾台積的光 弘塑、萬潤權證旺
2025年本周即將封關，市場持續聚焦2026年產業新展望，權王台積電（2330）法說會將搶先於元月登場，法人預估其2026年資本支出可望飆升至500億美元，有機會帶動相關設備供應鏈業績吃補，半導體設備族群股價提前迎來作夢行情，弘塑（3131）、萬潤（6187）股價26日分別勁揚1.99％、1.61％，成為盤面吸金指標。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
出口額創高 台股AI後市俏
在AI與全球科技投資熱潮帶動下，台灣出口動能持續創高。法人認為，台股今年第四季呈現「外熱內冷」結構特徵，在AI需求推動下，台灣第三季GDP成長率達8.2％，成長動能高度集中於電子產業，隨第三季財報與11月營收公布告一段落，台股短線盤勢易受籌碼、消息與情緒面影響，波動不宜過度解讀為實質多空轉換。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是三星！ 外媒揭台積電「最大壓力」：沒其他選擇
受AI熱潮影響，被譽為「護國神山」的半導體大廠台積電，近年來成功搶佔市場，同時也是輝達、AMD2等客戶仰賴的對象；不過據外媒《Wccftech》報導，這樣的需求似乎過於「過於激進」，雖然為台積電公司帶來了巨大的營收，但同時也讓5奈米、4奈米及3奈米元件供應持續短缺；這樣的「一枝獨秀」迫使台積電不得不大力投資擴建產能。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
盤中快訊／中共今圍台軍演！台股逆勢創新高 台積電鴻海權值股領軍
在地緣政治緊張氣氛急速升溫之際，台股卻走出一條「逆風創高」的強勢曲線。中共今（29）日起宣布對台周邊展開新一輪軍演，市場原本高度戒備，未料台股不跌反漲，加權指數盤中一度衝上歷史新高區間，資金明顯回流權值與大型電子股，形成「軍演開跑、台股創高」的強烈反差。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
晶豪科單月賺贏前3季 亮燈漲停還有8千張排隊等買
利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）受惠漲價趨勢，29日公布11月每股賺0.92元，單月賺贏前三季。受到消息激勵，今（30）日開盤後不久即鎖死漲停107.5元，創今年來新高價位，截至上午10時，成交量約2.2萬張，另有8千餘張買單高掛。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 3