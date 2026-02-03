uTagGo攜手裕隆移動服務 推「保底＋分潤」數位中古車交易新模式

uTagGo攜手裕隆移動推出全新數位中古車交易服務，挑戰市場最高回收價。（圖：遠通電收提供）

▲uTagGo攜手裕隆移動推出全新數位中古車交易服務，挑戰市場最高回收價。（圖：遠通電收提供）

迎接新年換車潮，遠通電收今（三）日宣布，旗下遠創智慧uTagGo攜手裕隆集團移動服務事業旗下行冠企業，正式推出結合「保底＋分潤」機制數位中古車交易創新模式。透過全程數位化流程，車主可輕鬆完成賣車交易，不僅享有成交保底保障，如最終拍賣價格高於保底價，還可額外獲得溢價分潤，打造透明、誠信且零風險的全新賣車體驗。

廣告 廣告

遠通電收透過遠創智慧uTagGo整合行車相關數位服務，涵蓋國道ETC、eTag停車及多元用車應用，持續完善智慧行車生態系；裕隆集團則深耕汽車價值鏈，橫跨製造、銷售、金融、售後服務、租賃及中古車市場，並以數位化、智慧化移動服務為核心，推動多元移動服務生態圈。

此次雙方合作，結合uTagGo數位入口優勢，及行冠企業嚴謹的車輛查定與認證體系，並串聯全台最大二手車拍賣平台，成功將數位平台與實體汽車服務體系深度整合，為消費者提供更智慧、便利且具保障的中古車交易新選擇。

為降低一般車主賣車門檻，雙方以「保障先行」為核心，推出全新賣車服務。車主僅需透過uTagGo App預約，即可取得專人初步報價，並享有免費到府車況查定，當場確認「收購保底價格」。車輛後續進入全台最大二手車拍賣平台公開競標，若成交價高於保底價，車主除已取得保底金，還能再領取溢價分潤，真正兼顧「先有保障」與「保留加值空間」的雙重安心。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，為持續提升行車生活便利性，遠通電收攜手uTagGo積極打造完整「行車生態圈」，除提供全台路邊超過三千場停車自動扣繳服務，也持續結合裕隆集團移動服務等策略夥伴專業資源，完善智慧用車體驗。

行冠企業則指出，此次合作不僅是中古車交易流程數位化創新實踐，更是對車主資產價值具體守護承諾，透過制度設計降低風險，提升交易信任。