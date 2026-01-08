uTagGo跨海前進金門 路邊停車自動扣繳

（中央社記者黃巧雯台北8日電）eTag停車扣繳跨海登陸金門，遠通電收今天宣布，攜手子公司遠創智慧與國雲科技，自1月起推出全新uTagGo路邊停車自動扣繳服務，可節省民眾與遊客至超商或繳費機排隊繳費時間。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳透過新聞稿指出，雖然離島車主較少安裝eTag，但數位停車便民服務不應有所距離，因此特別攜手國雲科技，協助金門縣優化停車繳費流程，推出「uTagGo路邊停車自動扣繳」全新模式，讓在地民眾與遊客皆能享有數位停車的便利性。

許耀勳提到，這次服務也響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」活動，希望讓到金門的旅人都能省去停車繳費煩惱，專注感受金門之美。

金門縣政府觀光處表示，為落實「友善旅遊智慧交通」政策，縣府積極提升在地民眾及遊客的停車繳費便利性，特別要求營運業者在現行繳費機、超商代收及電子支付（LINE Pay、台灣Pay）之外，增設路邊停車「自動扣繳功能」，正式接軌台灣本島數位停車服務。

民眾只需一次性綁定車牌與信用卡，系統將在車輛離場次日自動完成扣繳，免去往返超商或手動掃碼繳費等繁瑣步驟，實現更直覺、智能的停車體驗。

新功能將首先在現行的路邊停車收費區域啟用，範圍包含金湖鎮的林森路、台灣銀行前、新市里籃球場前；金城鎮的民生路、中興路、鳳翔新莊、北堤路、民權路；金寧鄉的金寧轉運站（板塊牛排旁）。

國雲科技表示，先前與遠通電收在苗栗市、花蓮縣合作推出eTag停車扣繳服務，在承接金門縣路邊停車服務後，便積極規劃將台灣本島的經驗銜接至金門，並且融入在地民眾用車習慣，推出全新扣繳模式。

國雲科技指出，車主只需透過uTagGo LINE官方帳號的「金門專區」，或至金門縣政府公布欄、公有路邊停車收費服務處，以及包括山外、金門航空站第三停車場、金門高中與北堤停車場路外繳費機，掃描「uTagGo路邊停車自動扣繳」QR Code，填入車號與電話，並綁定各家銀行信用卡或街口支付即可快速開通服務。

民眾若有停車報帳需求，國雲科技表示，可隨時至金門縣政府指定網站https://kmpark.guoyun.com.tw/KP/KP/查詢停車紀錄與列印收據，兼顧便利與管理效率。（編輯：管中維）1150108