uTagGo跨海前進金門 路邊停車自動扣繳

遠通電收今（8）日宣布攜手子公司遠創智慧與國雲科技，在金門縣推出全新「uTagGo路邊停車自動扣繳」服務，自今年1月起，金門鄉親與遊客皆可享有自動扣繳停車費的便利，節省至超商或繳費機排隊繳費的時間。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，雖然離島車主較少安裝eTag，但數位停車便民服務不應有所距離，因此特別攜手國雲科技，協助金門縣優化停車繳費流程，推出「uTagGo路邊停車自動扣繳」全新模式，讓在地鄉親與遊客皆能享有數位停車的便利性。新功能將在現行的路邊停車收費區域率先啟用，範圍包含金湖鎮的林森路、臺灣銀行前、新市里籃球場前；金城鎮的民生路、中興路、鳳翔新莊、北堤路、民權路；金寧鄉的金寧轉運站（板塊牛排旁）。

國雲科技說明，車主只需透過uTagGo LINE官方帳號的「金門專區」，或至金門縣政府公布欄、公有路邊停車收費服務處，以及山外、金門第3航廈、金門高中與北堤停車場路外繳費機，掃描uTagGo路邊停車自動扣繳QR Code，填入車號與電話，並綁定各家銀行信用卡或街口支付即可快速開通服務；若有停車報帳需求，可至金門縣政府指定網站https://kmpark.guoyun.com.tw/KP/KP/查詢停車紀錄與列印收據。

