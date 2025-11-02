uTagGo App新升級 eTag停車報帳免跑繳費機

▲uTagGo App全新報帳專區支援統一編號設定、停車單據打包並即時傳送Email等功能，協助eTag停車會員輕鬆報帳。（圖／遠通電收提供）

[NOWnews今日新聞] eTag停車報帳效率大躍進！遠通電收表示，為解決差旅用戶報帳痛點，全面升級uTagGo App「發票/報帳專區」服務。無論是需開立統一編號的停車場發票或是路邊停車繳費明細，都能自由勾選並打包寄送至指定Email，且經實測最快不到一分鐘就能完成，大幅節省以往為了報帳而被迫繞行繳費機、列印紙本發票的寶貴時間。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，「差旅用戶極度講究效率，然而，傳統報帳流程卻讓車主必須犧牲快速出場的優勢，離場前還得繞到繳費機列印有登打統編的紙本發票。不僅形成『快速停車、龜速報帳』的窘境，也悖離了推動電子發票節能減紙的政策初衷」。

為徹底終結停車報帳不便，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票/報帳專區」服務全面升級，三大升級亮點包括：

1. 自動扣款：eTag停車會員出場前，無須再到繳費機列印統編發票即可直接離場。

2. 高效報帳：停車隔日至報帳前，於uTagGo App報帳專區勾選欲報帳的停車交易，系統即時將具統編的電子發票開立資訊傳送至指定Email。

3. 統編補正：若忘記預先設定統編，也可透過uTagGo App「停車代扣紀錄」中「電子發票開立資訊」功能進行補登或更正。遠通電收溫馨提醒，為保障車主報帳權益，發票統編補開或變更僅限「當月」停車紀錄，尚不提供跨月份變更服務。

另經實測，eTag停車會員只需透過以下三個步驟，就能將需要報帳的停車場發票或路邊停車繳費明細寄到指定的Email作為報帳依據，全程最快不到一分鐘即可完成：

步驟一：點擊uTagGo App首頁下方「我的」並進入「發票/報帳專區」。 步驟二：選擇交易類型（停車場或路邊停車）與月份。 步驟三：勾選需要索取停車證明的交易紀錄，填寫收件Email後即可傳送。

根據財政部公布今(2025)年5-6月期統一發票資料，台北市有幸運兒僅花新台幣20元停車費，即獲得雲端發票百萬元大獎。為保障eTag停車扣繳會員的中獎權益，停車發票將自動儲存於會員載具，中獎時系統會主動發出通知，並透過會員提供的行動電話寄送中獎簡訊，會員收到中獎通知後，可至四大超商事務機列印中獎發票。

