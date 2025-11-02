uTagGo App新升級 eTag停車報帳免跑繳費機
[NOWnews今日新聞] eTag停車報帳效率大躍進！遠通電收表示，為解決差旅用戶報帳痛點，全面升級uTagGo App「發票/報帳專區」服務。無論是需開立統一編號的停車場發票或是路邊停車繳費明細，都能自由勾選並打包寄送至指定Email，且經實測最快不到一分鐘就能完成，大幅節省以往為了報帳而被迫繞行繳費機、列印紙本發票的寶貴時間。
遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，「差旅用戶極度講究效率，然而，傳統報帳流程卻讓車主必須犧牲快速出場的優勢，離場前還得繞到繳費機列印有登打統編的紙本發票。不僅形成『快速停車、龜速報帳』的窘境，也悖離了推動電子發票節能減紙的政策初衷」。
為徹底終結停車報帳不便，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票/報帳專區」服務全面升級，三大升級亮點包括：
1. 自動扣款：eTag停車會員出場前，無須再到繳費機列印統編發票即可直接離場。
2. 高效報帳：停車隔日至報帳前，於uTagGo App報帳專區勾選欲報帳的停車交易，系統即時將具統編的電子發票開立資訊傳送至指定Email。
3. 統編補正：若忘記預先設定統編，也可透過uTagGo App「停車代扣紀錄」中「電子發票開立資訊」功能進行補登或更正。遠通電收溫馨提醒，為保障車主報帳權益，發票統編補開或變更僅限「當月」停車紀錄，尚不提供跨月份變更服務。
另經實測，eTag停車會員只需透過以下三個步驟，就能將需要報帳的停車場發票或路邊停車繳費明細寄到指定的Email作為報帳依據，全程最快不到一分鐘即可完成：
步驟一：點擊uTagGo App首頁下方「我的」並進入「發票/報帳專區」。
步驟二：選擇交易類型（停車場或路邊停車）與月份。
步驟三：勾選需要索取停車證明的交易紀錄，填寫收件Email後即可傳送。
根據財政部公布今(2025)年5-6月期統一發票資料，台北市有幸運兒僅花新台幣20元停車費，即獲得雲端發票百萬元大獎。為保障eTag停車扣繳會員的中獎權益，停車發票將自動儲存於會員載具，中獎時系統會主動發出通知，並透過會員提供的行動電話寄送中獎簡訊，會員收到中獎通知後，可至四大超商事務機列印中獎發票。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
虎航前3季年減20.5%原因曝光 年末台南高雄再開3航線
寶可夢南台灣首間旗艦店11/3開幕 210cm大卡比獸必拍照打卡
非洲豬瘟病毒基因定序出爐 與中國、越南重組株相似
其他人也在看
iPhone 18 Pro新色傳出！首見咖啡、酒紅 黑色仍缺席
【記者趙筱文／台北報導】明年登場的iPhone 18 Pro似乎將迎來全新外觀變化。根據外媒透露，蘋果有望為其加入「咖啡色」、「紫色」與「酒紅色」配色，整體風格偏向濃郁、暖調，與近年冷感的鈦金屬系形成有趣對比。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」
生活中心／杜子心報導不少人在手機用久後都會發現電量容易沒電，大部分的第一反應通常是認為電池老化需要換電池了。不過，日本媒體近期報導指出，鋰離子電池在長時間滿電或高溫狀態下，內部化學反應會加劇，不僅讓電池容量快速衰退，還可能導致手機發熱、卡頓，甚至增加安全風險。想讓手機多撐幾年、少花冤枉錢換電池，學會「聰明充電」才是關鍵。民視 ・ 1 天前
25年情誼再昇華！三星攜手輝達 部署5萬顆GPU打造超級AI工廠
三星半導體今日宣布與NVIDIA合作打造人工智慧超級工廠（AI Megafactory），象徵三星成為引領全球邁向AI驅動製造新篇章的重要里程碑。透過部署超過50,000顆NVIDIA GPU，三星將在整個製造流程中全面導入AI，加速次世代半導體、行動裝置與機器人的研發與生產。鏡報 ・ 1 天前
燒毀！三星S25+莫名過熱起火「官方找不到原因」 南韓網友：不只這次
貼文曝光後，部分網友留言認為此事「可能會上新聞」，但原PO回覆稱「已通報媒體，但新聞沒有刊出」。另外有多名網友則擔憂這可能是S25系列的共通問題，留言中甚至指出「在三星內部員工使用的S25機種也有爆炸案例」，部分人推測這與電池成本降低或新環保製程有關。另一位名為...CTWANT ・ 3 天前
外接鏡頭拍照倍數200倍！陸廠超狂「演唱會神器」來了
各大手機品牌競相推出創新功能搶攻市場，中國品牌祭出蔡司增距鏡，光學變焦提升至8.2倍，還有品牌將拍照倍數提高至200倍，被譽為「演唱會神器」！iPhone更新iOS 26.1版本，AI功能支援繁體中文，可即時翻譯。韓國大廠傳出11月底將推出首款三摺機，採用獨特的G字內摺設計。面對激烈競爭，消費者將有更多元的智慧型手機可選擇，無論追求拍照、AI還是創新設計的需求，皆能找到心儀機種！TVBS新聞網 ・ 1 天前
高雄南豐滷肉飯開賣 改用合法冷凍豬肉、全外帶｜#鏡新聞
高雄知名的南豐滷肉飯，終於在歇業六天之後開賣了！老闆直言他們改用合法冷凍豬肉，口感上會比溫體豬肉硬一些，但風味不變！而且因為廚餘問題處理麻煩，不開放內用，一律只能外帶。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
更新iOS後鬧鬼了? iPhone半夜自動撥號給陌生人 中網友嚇壞:以為床底有人
[Newtalk新聞] 近日，多名蘋果手機的中國用戶反映，將系統更新至 iOS 26.0.1 版本後，手機在深夜鎖定螢幕狀態下竟會「自動撥打電話」給陌生人，導致不少人半夜驚醒。 有一名使用 iPhone 17 Pro Max 的網友在社群平台上表示，自己使用蘋果手機多年，「第一次遇到這種情況」，凌晨三點多竟發現手機自動撥出陌生號碼。另一位用戶則分享，「半夜睡著突然聽見『您撥打的電話無法接通』的提示音，嚇得我一激靈，以為床底下藏人偷翻我手機。」 多名蘋果手機的中國用戶反映手機在深夜鎖定螢幕狀態下竟會「自動撥打電話」給陌生人。 圖:都會快報橙柿互動 根據網友回饋，不僅新款 iPhone 17 系列受影響，部分舊款機型也出現類似問題，甚至有用戶指出，早在 2024 年就曾發生過「半夜自動撥號」的情況。 對此，蘋果客服回應表示，目前並未接獲大規模的相同問題回報，且 iPhone 本身並不具備「完全自動撥出電話」的功能。客服推測，部分案例可能與「誤觸操作」、設定的「快捷指令」、或「緊急呼叫功能」有關，建議使用者可檢查設定項目並逐一排除問題來源。 目前蘋果公司尚未就此現象發布進一步的技術說明或更新新頭殼 ・ 1 天前
「全球首台機器人管家」成家務幫手爆紅！遠端功能、預購金額一次看
「全球首台機器人管家」爆紅，遠端功能掀議！預購這金額成家務幫手造咖 ・ 1 天前
輸入關鍵字召喚熊大！LINE限時推出萬聖節聊天室特效
LINE宣布推出期間限定萬聖節聊天室特效，只要在輸入關鍵字，就能召喚 LINE FRIENDS 的熊大、兔兔等角色現身，一起參與萬聖節的搞怪風氣。中天新聞網 ・ 1 天前
11年前 Google「Project Ara」模塊化手機原型曝光，曾經以為這是手機的未來
文章來源：Qooah.com Google 當年未能落地的模塊化智能手機項目「Project Ara」原型機近日重現網絡，讓外界得以再次回望這款曾被寄予「改變手機行業」厚望的產品。 回溯歷史，「Project Ara」由 Google 與 Motorola 聯合打造，2014 年首次在 Google I/O 大會亮相。該項目核心是「模塊化」理念，將手機相機、電池、揚聲器等關鍵部件設計為可自由拆裝的模塊，用戶可按需更換，打破傳統手機一體化結構。然而，受多次跳票、延期等問題影響，這一創新項目最終被 Google 放棄。 此次曝光的原型機來自電子裝置收藏家，其通過 TikTok 分享了三台原型機及多個模塊。從細節來看，原型機搭載高通 Snapdragon 810 處理器，採用 8 核架構（4 核 ARM Cortex-A53+4 核 ARM Cortex-A57），主頻範圍 384MHz-1.56GHz，運行 Android 系統，內置多款工程測試軟件，屬於內部開發裝置。值得注意的是，相機、揚聲器模塊邊角設有小孔，借助 SIM 卡針即可實現插拔更換。 不過，即便概念前衛，「Project AQooah ・ 1 天前
遠傳雙11狂歡開跑網路門市最強回饋限時登場
(記者謝政儒新北報導)遠傳網路門市雙11狂歡接力賽火力全開！自11月1日起一路嗨到月底。每週二有機會以11元入手AirPods 4，驚喜開搶不容錯過。11月1日至11月11日限時申辦加碼最高送3,51...自立晚報 ・ 1 天前
德國將動用公共資金 助電信商換掉華為設備
彭博社引述消息人士的話報導，德國正在考慮，動用公共資金，資助德國電信及其他電信營運商，把華為公司的設備換掉。先前，德國要求電信商換掉華為設備的時候，由於電信商必須自出經費，所費不貲，因而紛紛表示抵制。中廣新聞網 ・ 1 天前
中華電信雲林營運處推動樹木碳匯公民科學家
中華電信雲林營運處自114年10月2日至10月27日，攜手雲林縣虎尾鎮廉使國小、斗六市溪洲國小、西螺鎮文賢國小及崙背鄉陽明實驗小學等國小，共舉辦四場「樹木碳匯公民科學家」行動，透過AI科技與環境科學，助力學校推動永續教育，打造綠色共學環境。此次行動邀集來自雲林、彰化、嘉義三地共44位通過認證的企業志工，深入校園完成566棵樹木碳匯量測與資料建置，展現中華電信落實永續經營理念與ESG的積極作為。本次量測項目涵蓋樹木胸徑（DBH）與樹高，並導入AI輔助量測技術，有效提升資料精準度與作業效率。參與行動的44位企業志工，分別來自雲林地區27位、彰化地區11位及嘉義地區6位，皆已通過「樹木碳匯公民科學家」認證。所有志工接受由中華電信內外部專家規劃的專業培訓，內容涵蓋碳匯理論、樹木生 ...台灣新生報 ・ 1 天前
YouTube Shorts整合Adobe技術，直接在App內取用專業剪輯工具與Firefly AI功能
在其年度創意大會Adobe Max 2025上，Adobe除了發表一系列AI相關更新，更宣布與Google達成合作，將把旗下行動版影片剪輯工具Adobe Premiere mobile的核心功能，直接整合進YouTube Shorts的創作流程中。Mashdigi ・ 1 天前
夏普推出導入「Vocalist」AI 通話降噪的AQUOS sense10，確認今年不會推出AQUOS R10 Pro
繼去年10月下旬推出AQUOS R9 pro、AQUOS sense9兩款手機，並且在今年5月宣布推出AQUOS R10之後，夏普稍早接續於日本市場推出AQUOS sense10，但卻未進一步更新AQUOS R10 Pro。Mashdigi ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前