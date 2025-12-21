UWL與ESL2026年將推出每週Sun Chief Express航班 強化北美-加勒比-南美海運網絡

根據英國航運相關網站引述，國際航運企業UWL（United Worldwide Lines）與ESL（Eagle Shipping Lines）共同宣布，雙方將於二○二六年推出名為「Sun Chief Express」的每週定期服務，鞏固北美、加勒比及南美間的貨櫃航運連結。

據聯盟安排，Sun Chief Express服務將自美國東岸與墨西哥港口出發，經由多個中轉港口至南美西岸主要樞紐，為進出口貨主提供可靠且具競爭力的長程航運選項。該新服務預計將於二○二六年一月中旬開始營運，以支援不斷擴大的貿易需求與供應鏈效率。

廣告 廣告

航線特色與停靠港，Sun Chief Express將涵蓋以下主要港口：

美國紐約港（New York,USA）、美國薩凡納港（Savannah, USA）、墨西哥韋拉克魯斯港（Veracruz, Mexico）、哥倫比亞卡塔赫納港（Cartagena, Colombia）、巴拿馬克里斯托巴爾港（Cristobal, Panama）、秘魯卡亞俄港（Callao, Peru）、智利瓦爾帕萊索港（Valparaiso, Chile）。

UWL與ESL表示，此航線主要在提供固定、可靠的每週運力，改善區域間貨櫃運輸可預測性與時效性，特別是對農產品、製造零件、消費品與工業原料等多類型貨物需求的支持。雙方指出，Sun Chief Express推出回應全球航運市場對穩定運力的需求變化，尤其在北美與拉丁美洲貿易持續成長之際，此一定期航班配置將減少轉運等待時間、提高整體物流效率，並為進出口企業帶來更具彈性的運輸安排。

分析師指出，在全球供應鏈面臨多重挑戰與不確定性之際，航線網絡多樣化與可靠性提升對提升港口競爭力與貨物流量具有重要意義。Sun Chief Express 每週定期服務不僅強化UWL與ESL市場布局，也有助提高區內客戶對海運方案選擇彈性。