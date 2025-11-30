V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐

記者蔣季容／台北報導

下一波冷空氣將至，下周三至下周六（12月3日至6日）之間，會有較為顯著的降溫現象。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。

中央氣象署曾昭誠指出，目前天琴颱風位於台灣西南方，水氣到中高層後會開始逐漸朝台灣靠近。今天午後，目前正在福建沿海的雲系會慢慢通過台灣上空，中午至晚上西半部會有零星降雨發生。

未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

曾昭誠說明，今天至周二白天都還是溫暖的天氣，周二晚上東北季風南下，台灣附近轉為偏東北風，各地氣溫下降，尤其台北、宜蘭周四清晨可能下探15至17度，若中南部雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探12至13度。周五至周日東北季風減弱，各地溫度回升，北部及宜蘭22至24度，中南部25度以上。

周二晚上至周三北部、東半部有明顯降雨。（圖／氣象署）

降雨部分，周一至周二水氣稍微增加，主要雨區是桃園以北、東半部及恆春半島。周二晚上至周三北部、東半部有明顯降雨，尤其是基隆北海岸、宜蘭靠近蘇澳降雨量較多，其他地區則是多雲到晴。周四至周六整體降雨趨緩，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有雨。

