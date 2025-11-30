「V型降溫」快來了！12/4清晨最冷 恐暴跌至12度

中央氣象署表示，今（30日）各地大多為多雲到晴，中午起中高層雲系通過，西半部及澎湖雲量增加，有零星飄雨的機率，12月2日晚間另一波東北季風南下，屆時北部、宜蘭溫度明顯轉涼。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

中央氣象署曾昭誠表示，今天至下周二白天都還是溫暖的天氣，12月2日晚上東北季風南下，台灣附近轉為偏東北風，各地氣溫下降。最冷時間點落在12月4日清晨，台北和宜蘭地區可能下探15至17度，若中南部屆時雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度。12月5日至12月7日東北季風減弱，各地溫度回升，北部及宜蘭22至24度，中南部25度以上。

未來一週溫度變化。（圖／中央氣象署）

降雨部分，曾昭誠指出，12月1日至12月2日這兩天水氣稍微增加，主要雨區是桃園以北、東半部及恆春半島。

12月2日晚上至12月3日北部、東半部有明顯降雨，尤其是基隆北海岸、宜蘭靠近蘇澳降雨量較多，其他地區則是多雲到晴。12月4日至12月6日整體降雨趨緩，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有雨。

另外，氣象專家林得恩貼出一張圖，表示「根據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式預測台灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，將於12月3日至12月6日之間，會有較為顯著的降溫現象。」

