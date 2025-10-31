V轉大驚奇！ 景氣回溫熱錢湧入 股魚：別等紅燈亮才追高





台股自4月強勢反彈，10月屢創新高，7個月內從17,306點飆升至10月30日收盤的28,287點，漲幅逾六成，創下歷史新高，展現市場資金強勁回流力道。許多還沒上車的股民們還在觀望，財經專家「股魚」老師近日發文指出，景氣回溫，資金正全面回流中，「別等紅燈亮才發現錯過起漲點！」

股魚老師30日在粉專上發文指出，最新景氣燈號分數上升至35分，距離紅燈下限38分僅一步之遙，顯示景氣回溫速度超出預期。根據他分析，經過校正回歸後，上月燈號實際為31分，本月再度上升，代表景氣動能持續增強。若製造業營業氣候測試點能提前轉強，有機會在2025年底前迎來紅燈，意味台灣經濟全面復甦。

股魚老師指出，目前部分傳統產業已由藍燈轉為黃藍燈，隨著年底旺季來臨，景氣回升力道有望擴大。特別是電子科技產業，憑藉AI與半導體需求支撐整體經濟，撐住了景氣下滑的趨勢，成功穩住了下半年走勢，而部分傳統產業也撐過上半年的艱困時期開始迎向Q4的旺季行情。此外，資金活水明顯湧現，M1B（台灣的貨幣總計數）貨幣供給連續數月成長，且增加的速度有上升的跡象，顯示市場資金活絡。

他分析，資金回流主要與購屋族解除頭期款定存轉入股市有關。由於第二戶房貸限制尚未鬆綁，不少民眾選擇進場投資股票，使股市交易熱度上升。從年輕族群開戶數再創新高可見，投資信心正逐步恢復。

不過，股魚老師也提醒投資人，樂觀之餘仍須保持謹慎。AI算力需求若反轉，可能拖累科技產業，「目前景氣狀態須慎防成也AI敗也AI」；此外，對等關稅判決結果、中美貿易對抗升溫及美國半導體「232條款」等國際因素，都可能對市場帶來突發衝擊。

他強調，市場樂觀氣氛雖濃，但仍需警惕外部風險，「股市的樂觀是有可能被重大事件一口氣澆熄的。記得樂觀中也要謹慎看待市場，能持續待在市場中的才是贏家」。

