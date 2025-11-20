V·STARR團體『愛奔騰』以舞傳愛 呼籲發揮善心助創世花蓮建新院

V·STARR團體 呼籲發揮善心助建花蓮新院。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為幫助創世募集「花蓮新院」建院及尿布經費。於今（20）日，人氣團體「V·STARR」特地前往創世台中院探視植物人阿忠，並現場演出象徵「愛奔騰」的舞蹈，除對院民傳達愛的流動與力量，更期盼社會大眾在嶄新的馬年來臨前，懷抱駿馬奔騰的勇氣與善心，助建花蓮新院及植物人尿布經費，讓每一份愛成為生命的力量，將溫暖送給植物人及其家庭。

創世植物人觀賞V·STARR舞蹈。（圖/記者廖妙茜翻攝）

創世台中院院民阿忠，今年2月因腦幹出血成植物人，其母親罹患肺腺癌、弟弟也正與肺腫瘤辛苦奮戰中，而聘請的外籍看護也在最近逃逸，家中因龐大的醫療開銷早已無積蓄，讓整個家庭陷入愁雲慘霧之中。所幸今年5月，阿忠順利入住創世台中院，獲得妥善的照護與家人喘息的機會。

廣告 廣告

V·STARR 關懷創世植物人。（圖/記者廖妙茜翻攝）

人氣團體「V·STARR」團員得知創世現正籌建「花蓮新院」及植物人阿忠的故事後，深感植物人照護不是一個弱勢家庭能獨自承擔，便決定前往台中院探視阿忠，並希望以舞蹈匯聚民眾愛的初心，攜手幫助花蓮建新院及植物人尿布經費，讓愛在花蓮綻放，植物人家庭不再孤單。

V·STARR替植物人加油打氣愛。（圖/記者廖妙茜翻攝）

創世台中院院長陳韋龍表示，很感謝「V·STARR」團體到院關懷植物人，並以舞蹈傳愛。創世自民國102年成立花蓮分會以來，持續為花蓮地區植物人家庭提供到宅服務。花蓮地區目前有1,061位植物人及重度失能者，為了紓解這些家庭的困境，現正籌建花蓮新院，預計服務90床，落實「在地安養」。



而創世台中院目前安養30位院民，幫助30個植物人家庭脫離照護壓力與困境。歡迎各界發揮愛心，隨喜幫助花蓮建院及台中院植物人尿布經費。愛心專線：(04)2384-1126轉分機9 舞愛小組 。劃撥帳號：2202-2328 戶名：創世基金會(備註”舞愛小組”)。