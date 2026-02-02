由Tim Stokely於2016年創立的線上社群平台OnlyFans，去年有消息計畫以約80億美元價格出售消息後，目前則是再次傳出與總部位於舊金山的投資公司Architect Capital進行獨家談判，計畫出售公司60%的多數股權。

估值縮水至55億美元？傳OnlyFans洽談出售其60%股權，舊金山投資公司有意接盤

這筆潛在交易的結構包含35億美元的股權與20億美元的債務，意味OnlyFans目前整體估值僅約為55億美元。

曾喊出80億身價，如今估值縮水

這並非OnlyFans第一次傳出要尋求買家。早在去年，OnlyFans的經營者Leonid Radvinsky就曾與另一家投資公司Forest Road Company接觸，當時傳出的估值高達80億美元。

不過，那筆交易最終未能成局。而此次與Architect Capital的談判雖然仍在進行中 (處於排他性談判階段，意即暫時不能跟別家洽談)，但55億美元的估值卻明顯縮水不少。儘管如此，對於一家以成人內容起家的平台來說，這仍是一個相當驚人的數字。

爭議雖多，但真的很會賺

即便估值下滑，但OnlyFans的吸金能力依然強悍。根據財報顯示，OnlyFans在2024財年的總營收成長9%，突破72億美元規模。

雖然平台一直試圖「轉型」或「洗白」，強調自己也包含烹飪、健身、音樂等大眾向內容，不希望只被定義為色情網站，但不可否認的是，成人內容創作者與訂閱者仍是其營收的主要支柱。

分析觀點

OnlyFans想出售並非新聞，但令人關注的是「誰敢買」，以及「價值多少」。

對於傳統投資機構或大型科技公司 (如Meta、Google)來說，收購OnlyFans幾乎是不可能的任務，主要原因是ESG (環境、社會和公司治理)與品牌形象上的考量。成人內容雖然獲利驚人，但也伴隨著極高的監管風險與支付渠道封殺的隱憂。

這也是為什麼OnlyFans的估值會從80億美元掉到55億美元，並非因為不賺錢，而是因為潛在買家太少，因此可視為是一種「風險折價」。

對於現任經營者Leonid Radvinsky來說，他在2018年買下OnlyFans時，據傳只花了一筆小錢，如今若能以55億美元估值賣出60%股權，實際上也能有相當高額的投資回報。而對於接手的Architect Capital來說，如果能搞定合規與金流問題，預期也能帶動不少收益。

至於創作者與用戶最關心的，恐怕還是易主之後，平台的內容政策會不會緊縮？畢竟「轉型大眾化」喊了這麼多年，若新股東為了上市或合規而真的動刀砍成人內容，那才是OnlyFans最大的危機。

