Valve「Steam Machine」外媒估價恐破3萬台幣，但效能竟還不如PS5？

昨（13）天全球最大 PC 遊戲平台 Steam 母公司 Valve 無預警公開了新遊戲主機 Steam Machine、Steam Frame VR 裝置與 Steam Controller 等三款全新硬體產品，成為繼 XBOX、PlayStation 與 Nintendo Switch 後第四個加入遊戲主機市場競爭的廠商。而根據官方敘述，其中最主力的 Steam Machine 主機性能約是旗下掌機 Steam Deck 的 6 倍，也能視同一台小型的個人電腦。只是如此一來，Steam Machine 尚未公開的售價也引起外媒擔心，國外遊戲媒體 The Verge 就估算，用市場上的現成零件組成一台 Steam Machine 等級的電腦的話，成本可能得要花到 1000 美元（約 32000 元新台幣），超過 PS5 主機售價。

(Credit:Steam)

綜合外媒報導，在推出自家新主機後，Steam Machine 的設計師 Pierre-Loup Griffais 受訪表示，Steam Machine 的售價將會「與類似規格的 PC 相當」，並表示 Valve 的目標是 Steam Machine 定位更接近入門級 PC，但做到比玩家自組同等級 PC 還要有競爭力的售價。

只是，如果攤開 Steam Machine 的規格數據：6 核 AMD Zen 4 4.8 GHZ 的 CPU、28CU，2.45 GHZ 的 RDNA3 架構 GPU、512GB 或者 2TB 的 SSD 與總計 24 GB 的記憶體（CPU 16GB DDR5+GPU 8GB DDR6），並沒有辦法贏過競爭對手 PS5 主機，因為 PS5 的 GPU 是 36CU 的 RDNA2 架構，運算能力有 10,28 TFLOPS，贏過 Steam Machine 的 8,9 TFLOPS，而 XBOX Series X 的 GPU 更是多達 52CU 的 RDNA2 架構，運算能力達 12,15 TFLOPS。

在理論效能無法贏過競爭對手的情況下，The Verge 也進一步計算，發現如果要以現在 PC 市場上的零件組成 Steam Machine 大小的 PC 的話，那麼可能得要花到 1000 美元（約 32000 元新台幣）才能達成，而與之對比，PS5 Pro 的定價為 750 美元（24280 元新台幣），因此 Valve 可能會苦惱於如何決定 Steam Machine 的定價，該如何說服玩家們願意花更多錢購買效能沒那麼好的新主機，又或者他們必須進一步壓低 Steam Machine 的製造成本。

對此，Steam Machine 的工程師 Yazan Aldehayyat 也表示，「我們知道讓玩家們能負擔的起很重要，所以我們會確保這是一台大多數人都能負擔的設備」，也表示未來 Valve 揭曉 Steam Machine 的定價時會盡可能地讓這款新主機保持親民，且平價。