Valve推出遊戲主機Steam Machine！效能是掌機六倍，還有VR裝置與新手把

Valve 今日無預警公開三款全新硬體產品：Steam Machine 遊戲主機、Steam Frame VR 裝置、Steam Controller 新手把，目前預計 2026 年初上市，售價則尚未公開。

Valve 宣布三個新的 Steam 硬體設備（圖源：Valve）

Steam Machine 遊戲主機是一個 6 吋方型裝置，搭載 SteamOS 可以連接螢幕或電視遊玩，官方宣稱效能是 Steam Deck 的 6 倍。其中採用半客製化的 CPU 與 GPU：AMD Zen 4 6C/12T up with 4.8Ghz、AMD RDNA3 28CUs，具有 16GB DDR5 記憶體 + 8GB GDDR6 VRAM，內建 512 GB 或 2TB SSD 容量，可透過 MicroSD 擴充容量。

其中搭載 1 Gigabit Ethernet、 DisplayPort 1.4、 HDMI 2.0、 1 個 USB-C 和 4 個 USB-A 連接埠，以及 2x2 Wi-Fi 6E，加上配備專屬天線的藍牙 5.3。 Steam Controller 的無線轉接器已內建在 Steam Machine 中可直接配對。小小一顆不用外接大大的電源，相當方便。

而官方也說明這本質上仍是一台 PC，Steam Machine 可以安裝自己的應用程式或是另一個作業系統，並且也能夠串流遊戲到 Steam Frame、Steam Deck 等裝置。

Steam Machine（圖源：Valve）

Steam Frame 則是一款可以自由暢玩 VR 和非 VR 遊戲的 VR 頭戴顯示器，官方指出其輕量又精巧，戴上即可遊玩，無需連接線也不用進行設定。同時還有內含無線轉接器與雙頻無線電，讓串流體驗更佳。其中單眼採用 2160 x 2160 LC 面板，支援 72-144Hz 更新頻率，內建雙立體喇叭與鏡頭追蹤。Steam Frame 的手把則是採用 AA 電池，可以提供約 40 小時遊玩時間。

當然 Steam Frame 不用串流也可玩，有搭載 Snapdragon 8 Series 處理器與 Steam OS，擁有 16 GB 記憶體，支援 VR 和非 VR 遊戲的獨立運作模式。

Steam Frame（圖源：Valve）

最後則是新的 Steam Controller，可以有線或無線連接遊玩，採用新一代磁性搖桿，並具備握持感應陀螺儀，左右搖桿的下方處則是有觸控板，位置看起來有點微妙，可能要實際上手後才能知道操作手感如何。

Steam Controller（圖源：Valve）

三個硬體設備的官網如下：