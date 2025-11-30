Valve開發者回擊Epic執行長認為AI遊戲標籤沒意義說法：只有想用AI便宜行事的人才會害怕！

一直以來，遊戲巨頭 Epic Games 的執行長 Tim Sweeney 都是「使用 AI 技術開發遊戲」的強力支持者，認為借助 AI 技術，即便是規模很小團隊也能開發出《薩爾達傳說：曠野之息》這種等級的鉅作。而最近他也在 X 上回應 Steam 現在標記出 AI 協助開發的遊戲這件事，表示由於未來的遊戲開發中會使用許多 AI 協助，因此這樣標記沒有意義。不過，這個說法卻引起 Steam 母公司 Valve 的藝術家 Ayi Sanchez 反擊，主張玩家應該要在審慎購買前可以得到所有資訊，並且也開酸：「害怕標籤的人就是那些不願意投入更多產出作品的人！」

(Credit:Steam)

廣告 廣告

綜合外媒報導，Steam 母公司 Valve 旗下開發團隊的藝術家 Ayi Sanchez 也回應了近日 Epic Games 執行長 Tim Sweeney 回應的 AI 協助開發遊戲到底該不該被標記出來這件事，表示這件事可以類比成食物的包裝上的成分標記，又或者是衣服標籤、咖啡產地是否需揭露生產過程有沒有使用童工？如果消費者們都認為這些事情是必須揭露，是購買東西的重要依據的話，那麼 Steam 的 AI 遊戲標籤也是重要依據，因為這會是一個「倫理問題」，玩家們應該要知道這個遊戲（產品）製作的過程中是以什麼方式做出來的，然後再做出自己的選擇。

Ayi Sanchez 並直言，就他看來只有那些只想用 AI 技術便宜行事，不會投入更多進行遊戲開發的人才會害怕這個標籤，並且也進一步補充，AI 技術開發遊戲衍生出來的「IP 侵權、劣質化作品」等後續問題都不能被原諒，並且或許是身為開發者的身分，Ayi Sanchez 也表示：「創作是創作者的事情，而不應該是工程師打幾個提示詞就能做的事。」，而從目前遊戲界的開發風向看起來，這個爭論似乎仍然不會休止，因為自從我們進入 AI 時代，就已經開始出現許多利用 AI 技術節省時間開發的遊戲，除了 Ayi Sanchez 還有許多與他抱持相同想法的人類開發者正在努力抗衡 AI，死守開發淨土，而這兩種截然不同的態度，或許就是 Valve 與 Epic Games 兩間遊戲巨頭所走上的不同道路，