Vanek腫瘤引發小腸套疊 未及時處理恐致腸道缺血壞死或穿孔
45歲王姓女患者一個多月以來飽受腹部疼痛與胃痛困擾，經診斷為小腸套疊，套疊得如望遠鏡，卻驚人發現腸套疊的元凶，竟是小腸黏膜下層一顆三公分罕見的Vanek腫瘤。平等澄清醫院一般外科王志浩醫師表示，Vanek腫瘤因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。
這位患者不但持續腹部疼痛與胃痛，並伴隨明顯的腹部飽脹感，曾多次前往不同診所求醫並嘗試藥物治療，但症狀始終反覆，未見根本改善，直到近日疼痛指數劇烈飆升至5分，並出現嘔吐與腹瀉症狀，才緊急前往平等澄清醫院求醫。
收治該患者的腸胃科黃一修醫師表示，患者的腹痛並非一般胃炎，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現「標靶徵象」，診斷為「腸套疊」。立即啟動跨科會診，將患者轉由一般外科王志浩醫師接手，進行緊急微創手術治療。
一般外科王志浩醫師隨即施行「腹腔鏡部分小腸切除術加吻合術」。術中發現，在距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟然像收納望遠鏡一般，套入了另一段遠端腸道中。而這場腹內災難的元凶，是一個位於小腸黏膜下層、大小約3x3公分的堅硬腫塊，它充當了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。
王志浩醫師指出，檢體顯示該腫瘤為「發炎性纖維類息肉」，臨床上又被稱為Vanek腫瘤。顯微鏡下觀察到腫瘤由梭形至星狀細胞組成，並伴隨明顯的嗜酸性白血球浸潤。所幸經進一步化驗，該Vanek腫瘤並非具惡性潛能的「胃腸道間質瘤」，而是良性的間質細胞病灶。
Vanek腫瘤雖然罕見且屬良性，王志浩醫師表示，因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊。幸好透過手術完整切除後，預後極佳且幾乎不會復發。黃一修醫師也提醒大眾，若出現長達一個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。
其他人也在看
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？ 糞便含水量太高會讓大便黏馬桶 糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 3
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 天前 ・ 6
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 2
日本旅遊注意！蜱蟲病創新高「蔓延東日本」 嚴重恐致命
日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散，根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種精帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，嚴重的話甚至有致死風險。太報 ・ 7 小時前 ・ 1
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知
談到降低膽固醇，第一個直覺往往是「少吃油」，但柏宏聯合診所院長鄭語皓醫師提醒，真正讓膽固醇升高、甚至導致三酸甘油酯過高的，其實是許多看似無害、甚至被認為健康的日常食物。其中最讓人意外的，竟然是水果和酒健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
日本「蜱蟲」傳染病例創新高 嚴重者恐器官衰竭亡
日本蜱蟲傳染病疫情升溫，根據《N…民報 ・ 4 小時前 ・ 1
台灣洗腎密度全球最高！醫推「211餐盤」延緩腎病惡化
60歲的黃女士罹患糖尿病十年，近期發現腎功能下降，許多食物不敢吃，短短幾個月體重減少五公斤。台北慈濟醫院王奕淳醫師建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，數月後血糖與腎功能逐漸穩定。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
抗癌針要來了！牛津預計2026試驗 醫揭：「2目標」是救命關鍵
[Newtalk新聞] 全球每年有近千萬人死於癌症，但醫學界迎來重大曙光，牛津大學與葛蘭素史克(GSK)合作研發癌前疫苗，目標在癌症成形前的10至20年內提前啟動免疫系統清除問題細胞，並預計2026年進入臨床試驗。毒理專家招名威接受新頭殼訪問指出，這項技術將引領抗癌進入精準醫療新領域，而「基因篩檢」與「明確標的」則是成功攔截病灶的救命關鍵。 根據外電報導，這項革命性的癌症免疫預防計畫將首先聚焦於肺癌，並計劃未來擴展至乳癌、卵巢癌及大腸癌等高致死率癌症。負責此計畫的牛津大學教授莎拉．布拉格登(Sarah Blagden)指出，癌症的形成是細胞長期累積變異的結果，並非突如其來，這一過程可能長達20年。她強調，疫苗的目標正是在癌症發展肉眼可見之前，及早介入並阻止其惡化成惡性腫瘤。 針對這項發展，招名威說明，目前的醫療趨勢正朝向疾病更易被解決、預防方式更多元的方向發展。儘管精準醫療的研發與治療成本較高，導致治療金額變貴，但這是解決疾病的重要途徑。招名威指出，癌前疫苗的概念其實並不全然陌生，目前已有的HPV子宮頸癌疫苗及B肝疫苗，都屬於抗病毒類的癌前疫苗。招名威進一步強調，只要是有明確病毒感染所新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功
美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 2
名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法
臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 2
中國驚傳「這病毒」疫情爆發！台灣感染人數也上升 疾管署說話了
即時中心／黃于庭報導近期氣溫驟降，不少民眾感染呼吸道疾病，而中國也傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫，引發國內關注。對此，疾管署副署長林明誠昨（10）日證實，台灣確實有小幅上升趨勢，不過主要呼吸道疾病仍是流感占大宗，約為43%左右，明顯高於鼻病毒。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
冬天睡再久還是累？醫師曝門診常見「3大疾病」：很多人早中招
寒流一波波來襲，早晚氣溫寒冷，讓不少民眾直呼「天氣冷比較好睡」，但耳鼻喉科醫師 蔡明劭提醒，低溫反而可能讓某些健康問題悄悄惡化，蔡明劭指出，近期門診中明顯發現，有三類耳鼻喉問題在冬天特別容易找上門，不僅影響呼吸道健康，也直接衝擊睡眠品質，提醒民眾務必提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言