Vanek腫瘤引發小腸套疊 未及時處理恐致腸道缺血壞死或穿孔

45歲王姓女患者一個多月以來飽受腹部疼痛與胃痛困擾，經診斷為小腸套疊，套疊得如望遠鏡，卻驚人發現腸套疊的元凶，竟是小腸黏膜下層一顆三公分罕見的Vanek腫瘤。平等澄清醫院一般外科王志浩醫師表示，Vanek腫瘤因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

這位患者不但持續腹部疼痛與胃痛，並伴隨明顯的腹部飽脹感，曾多次前往不同診所求醫並嘗試藥物治療，但症狀始終反覆，未見根本改善，直到近日疼痛指數劇烈飆升至5分，並出現嘔吐與腹瀉症狀，才緊急前往平等澄清醫院求醫。

收治該患者的腸胃科黃一修醫師表示，患者的腹痛並非一般胃炎，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現「標靶徵象」，診斷為「腸套疊」。立即啟動跨科會診，將患者轉由一般外科王志浩醫師接手，進行緊急微創手術治療。

一般外科王志浩醫師隨即施行「腹腔鏡部分小腸切除術加吻合術」。術中發現，在距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟然像收納望遠鏡一般，套入了另一段遠端腸道中。而這場腹內災難的元凶，是一個位於小腸黏膜下層、大小約3x3公分的堅硬腫塊，它充當了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。

王志浩醫師指出，檢體顯示該腫瘤為「發炎性纖維類息肉」，臨床上又被稱為Vanek腫瘤。顯微鏡下觀察到腫瘤由梭形至星狀細胞組成，並伴隨明顯的嗜酸性白血球浸潤。所幸經進一步化驗，該Vanek腫瘤並非具惡性潛能的「胃腸道間質瘤」，而是良性的間質細胞病灶。

Vanek腫瘤雖然罕見且屬良性，王志浩醫師表示，因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊。幸好透過手術完整切除後，預後極佳且幾乎不會復發。黃一修醫師也提醒大眾，若出現長達一個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。