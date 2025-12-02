VBL十帥合體寵粉！ 葛兆恩跳舞被另一半無情嫌棄

VBL《Every Fantasy Possible》粉絲見面會，陳峻廷 （後排左起）、張哲偉、Nelson紀成澔、葛兆恩、Martin王智騫、洪言翔、羅章恩、洪暐。（圖／三立）

三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》三部戲劇在一年之中累積了許多熱情粉絲支持，日前三部戲劇五對CP、十位藝人舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，現場超超過三百位粉絲為之瘋狂，活動從下午到晚上滿滿八小時的演唱會與福利環節，誠意十足，甚至被粉絲說根本就是十人男團規格，可以即刻成團發片了。

為了準備這次的粉絲演唱會，三部戲的十位演員提前許久就開始準備，從拍攝主視覺到分組練習跳舞，就為了讓觀眾看到他們不一樣的一面。大家在舞台上分享，拍攝主視覺的時候是十人首次跨戲合體，大家不約而同都表示，一到現場都在心裡驚覺「怎麼這麼多帥哥！」果然海報一出，就受到熱烈討論。

《全面管控》的四位主演張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩，特別為了這場活動準備一個多月，練習韓團舞蹈。《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動中合體跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的〈Baby〉。《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。

Nelson紀成澔（左）、葛兆恩獻上唱跳表演。（圖／三立）

《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔台上台下都默契十足，葛兆恩說「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺」。《全面管控》四人中雖有陳峻廷男團擔當，張哲偉跟羅章恩都承認非常不擅長舞蹈，陳峻廷爆料說：「當初在第一天排練的時候，張哲偉非常有自信地他說他的舞齡有三年。」張哲偉澄清上次跳舞是很久之前，所以這次練得滿辛苦，覺得自己增加了舞蹈的趣味性。《原子少年》第一季的人氣成員陳峻廷和Nelson，在劇中雖然不是CP，但粉絲不斷敲碗想看到兩人合作，也特別合唱粵語歌，獻給這場的粉絲。

陳峻廷（左）、張哲偉深情演唱。（圖／三立）

來自香港的Kenji范麒智 Martin王智騫，也在現場為香港大火的逝者表示哀悼及為傷者與前線人員送上祝福。Martin：「說對於這次香港大埔的火災，我們感到非常難過，所以想向所有的傷者和他們的家屬，尤其是殉職的傷者和他們的家人，也是最深切的哀悼，希望傷者早日康復，儘快回到正常生活。」Kenji也說：「我們也想由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比的勇氣具無私的奉獻、為守護生命與家園而不顧安危。你們的專業與付出、我們永誌不忘，謹向你們致以最高的敬意。」

Martin王智騫（左）、Kenji范麒智唱中文歌服務台灣粉絲。（圖／三立）

