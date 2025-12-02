VBL十帥組限定男團 香港2成員哀悼大火傷亡

VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》，集結張哲偉、陳峻廷、葛兆恩、紀成澔（Nelson）等10位主演，於11月30舉辦《Every Fantasy Possible》大型見面會，一字排開宛如10人偶像男團，讓現場超過300名粉絲為之瘋狂。另一方面，其中2位香港主演Kenji范麒智、Martin王智騫，也在見面會尾聲，為近期香港宏福苑大火進行哀悼。

《Every Fantasy Possible》集結十位VBL主演，張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩、葛兆恩、紀成澔、Kenji范麒智、Martin王智騫、洪瑋、李定。活動從下午一直進行到晚間，整整8小時的演唱會和福利環節，讓粉絲滿載而歸。為了此次演出，十位主演提前許久準備，拍攝主視覺時，十位主演首度跨戲合體，帥哥的旁邊還是帥哥，成果也廣受粉絲熱議，直呼根本可以即刻成團發片。

《全面管控》四位主演張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩，特別為了這場活動練習韓團舞蹈，大跳aespa新歌《Rich Man》、BABYMONSTER 》HOT SAUCE》、CORTIS《GO!》。《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動中合體跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲「Baby」展現實力。《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫兩位來自香港的演員，除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。

《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔台上台下都默契十足，被問到這次會怎麼表現，葛兆恩說「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺」。《全面管控》四人中雖有陳峻廷男團擔當，但其實張哲偉跟羅章恩承認自己非常不擅長舞蹈，不過陳峻廷爆料：「當初在第一天排練的時候，張哲偉非常有自信地他說他的舞齡有三年，待會我們就在舞臺上看看他舞齡三年的成績是怎麼樣。」

另一方面，自《原子少年》出道的陳峻廷和紀成澔，雖說在劇中並非CP，也分別隸屬於團體FEniX、VERA，但不少選秀時期的粉絲，敲碗想看兩人合作，兩人也特別合唱鄭伊健的粵語歌《友情歲月》，誠意十足。

值得一提的是，來自香港的Kenji范麒智 Martin王智騫，敬業完成演出的同時，也心繫香港宏福苑大火的傷亡災情，Martin表示：「說對於這次香港大埔的火災，我們感到非常難過，所以想向所有的傷者和他們的家屬，尤其是殉職的傷者和他們的家人，也是最深切的哀悼，希望傷者早日康復，儘快回到正常生活。」

Kenji也說：「我們也想由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比的勇氣具無私的奉獻、為守護生命與家園而不顧安危。你們的專業與付出、我們永誌不忘，謹向你們致以最高的敬意。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

