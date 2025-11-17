VCA四葉草再推新版本！項鍊變手鍊、雙面戒指穿搭變化更多
Van Cleef & Arpels最讓人愛不釋手的四葉草Alhambra系列在本季推出全新款，散於Magic Alhambra、Vintage Alhambra、Sweet Alhambra三大支線，聚焦在可轉換式設計、雙面穿搭和珠寶腕錶樣式，以下一起看新設計，加碼認識VCA四葉草Alhambra子系列如何辨別的小知識。
最幸運的珠寶：梵克雅寶Alhambra
從一句「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」到迄今最具好運的珠寶符碼。 Van Cleef & Arpels 家族第二代成員Jacques Arpels，會在巴黎東北部Germigny-l’Évêque的大宅花園內採摘四葉草，並附上英文詩篇《Don’t Quit》 (不要放棄) 贈予員工，鼓勵懷抱希望。祝福、祈願，是世家創作珠寶的核心價值，帶給人們快樂。1968年，一株株四葉草化為史上首款Alhambra系列珠寶：它收攏20枚以金質圓珠捧著的黃K金四葉草長項鍊，成為走入人們生活的可愛閃亮一景。
四葉草還有分Magic、Vintage、Sweet...等支線？怎麼分？
Alhambra系列新意永遠盎然，在金質工藝、寶石揀選、尺寸，設計帶來變化。有趣的是，除了從2000年開始每年會推出一款限量版吊墜 Vintage Alhambra，四葉草系列其實還能細分出各具巧思的數個子系列，舉例如下：
，自1975年推出的古典系列，忠實演繹於1968年推出的首件作品。Vintage Alhambra 最初以18K金與瑪瑙為材質出世，分辨特徵為葉片圖案大小相同，邊緣以金珠裝飾。
，將不同尺寸的葉片以不對稱設計呈現，更顯靈動活潑，並同時帶來更多寶石變化選擇，如紅玉髓和虎眼石、白色和灰色珍珠母貝等等。
，四葉草融入愛心、蝴蝶和草葉等符碼圖案，帶來更豐富的色彩和趣味風格。
，其四葉草圖騰與其他子系列相較下，在尺寸上更顯小巧精美，如名稱一般甜美。
主打穿搭變化的2025年新款
一枚四葉草至少需要15道工序，包括寶石切割、拋光、金珠環繞鑲座的製作，珠寶鑲嵌等等工序，這也是新款的一大亮點：本次推出五款新作，選用了「璣鏤玫瑰金、灰色珍珠母貝、白色珍珠母貝」，以及「璣鏤白 K金、玉髓、白色珍珠母貝」的首次應用材質組合。新款也講究「可轉換式」，這是Van Cleef & Arpels在歷史上另一項珠寶傳統：1920年代初的梵克雅寶以可轉換式設計脫穎而出，並在1930年代起掀起風潮，成功為典雅珠寶注入百變魅力，好比，一件胸針能拆分出多個元素。而本次推出的全新長項鍊，則是Alhambra系列首次提供多種配戴方式的作品，利用分拆式組件轉化爲短項鍊、手鍊；戒指上的四葉草符碼則是透過活動鉸件，可雙面流暢旋轉來變化搭配；最後是綴上時分指針的一枚四葉草，與另外八枚的璣鏤白 K金、玉髓、鑽石幸運草，組合一款手鍊＋手錶的新品。
關於 Van Cleef & Arpels梵克雅寶
Van Cleef & Arpels梵克雅寶的故事始於1895年，又名艾斯特爾 (Estelle) 的伊絲特 •雅寶(Esther Arpels)與阿爾弗萊德 • 梵克(Alfred Van Cleef)締結鴛盟。 1906兩位創辦人挑選了位於巴黎市中心的芳登廣場22號，開設首間珠寶精品店。數十年間，世家憑藉卓越品質與非凡創意，於全球奠定高級珠寶與製錶翹楚的顯赫地位。其經典作品風格強烈，如Mystery Set隱密式鑲嵌技術、 Minaudière百寶匣、變化萬千的Zip項鍊及Alhambra幸運圖騰等，均是詩意與想像的結晶，結合獨特醉人的寶石組合，工坊匠師的精湛造詣，催生出無數觸動心靈的珠寶和腕錶系列。作品的靈感泉源是自然景物、高級訂製時裝、舞蹈還是想像世界，均引領觀者進入美感與和諧薈雋永國度。
