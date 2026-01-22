「ven一下」成網路迷因！網翻大S過往模仿汪小菲片段 笑稱：模仿Vei的始祖

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

日前有網友在Threads上分享出門買早餐時，遇到中國人在店內點餐的故事，她不但精準模仿出對方的語氣，更搭配肢體動作讓影片迅速在網路上瘋傳，其中「問」這個字的發音在中國會念成「ven」，而網友也因此在發文時開始模仿「ven一下」、「ven ven 題」等字句，瞬間成為網路迷因，引起網友熱議。

對此，有網友挖出過往片段，發現在大S早在2011年上王偉忠主持的「我們一家訪問人」時，就曾談到與前夫汪小菲用北京腔對話的趣事。影片中，大S提到汪小菲說話時雖然語速已有放慢，但北京腔還是時常讓她聽不懂。其中，她也提到汪小菲在說「為什麼」時，會講成「Vei什麼」，且很多字句後面都會帶有兒化音。

廣告 廣告

大S接著舉例，汪小菲都會叫她「寶貝」，而她就會刻意強調最後的兒化音：「是寶貝兒哦」，或是汪小菲會叫她「妳做人不要太較真」，大S也會故意問他：「哪一個較，哪一個真，哪一個兒」。不少網友看了也感嘆：「大S走得很前面」。

如今這過往片段再度被翻出，網友們紛紛表示：「模仿Vei的始祖，我要笑死」、「都能抓到重點好聰慧的人」、「笑著笑著就想念大S」、「好希望她還在，可以跟大家一起笑看ven vei」、「快笑死，原來這麼早就流行了」。

更多FTNN新聞網報導

「眼神給出去」成迷因！安心亞神還原翻拍 網讚：最漂亮版本

大S離世近1年！具俊曄新年現身金寶山「細心擦墓碑」 落寞身影惹鼻酸

沒有大S的第一個跨年！小S遵守約定「帶媽媽看煙火」 哽咽喊：妳會跟我們一起看

