「ven」口音引小粉紅崩潰！台網回「1句」神打臉

去年一名網友在社群上傳一支影片引發話題。影片中，一位女子模仿在中國人的口音說：「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要吃我一塊我的豬排蛋餅」。影片分享至今已有超過31萬人按讚、超過4.5萬人轉貼。不過這篇貼文近日被一名中國網友海巡到，引起對方不滿，並駁斥根本沒有「ven」的說法，還反嗆台灣腔「很XX」，引發中、台網友論戰。





一名網友去年10月在Threads分享2年前拍攝的影片。影片中，她表示自己在早餐店遇到一位中國人，並模仿對方的口音說：「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯…我再vvven一次，有沒有人要吃我一塊我的豬排蛋餅。」影片分享至今已累積1150萬次瀏覽。沒想到這篇貼文最進被中國網友看到，引發對方不滿，一名中國網友留言表示：「請問台灣人…既然『問』的發音不是ven，那麼『問』的正確發音是什麼？在大陸問的發音是『wen』，根本不存在『ven』這個說法」。

這名中國網友更稱中國人之所以叫台灣人「灣灣」，是因為台灣人就像不成熟的小孩，稱台灣腔就像小學生朗誦的腔調「很滑稽」、「你們沒意識到你們的口音多好笑，還反唇相譏ven來ven去，簡直倒反天罡」。對此，許多台灣人湧入回應：「你知道為什麼星巴克大杯叫Venti嗎？因為就你VENTI最大」、「你們隨便灣灣的叫，我們ven一下就崩潰，玩不起又愛挑釁」、「你ven東ven西的、Ven你又不高興、不ven你又瘋狂刷存在感，我就ven你到底想幹啥？」、「軍機整天飛來飛去，又切個電纜。就ven一下，反應怎麼那麼大」。還有網友貼出中國論壇證實「ven發音」用法的截圖：「你國自己的論壇就ven過這個ven題了好嗎，而且你國普通話考試還接受ven音」，打臉中國網友的說詞。





