Venchi情人節系列、限定Gelato口味 健達健達利尼18種表情登場

（圖／品牌提供）

喜愛巧克力的人請注意！義大利頂級巧克力品牌Venchi與費列羅旗下Kinder健達，分別從「愛情」與「家庭」出發，為巧克力賦予截然不同卻同樣溫柔的詮釋。

（圖／品牌提供）

迎接2026西洋情人節，Venchi以「LOVE AT FIRST BITE一口傾心，為愛著迷」為主題，揭開年度最浪漫的巧克力篇章。季節限定Gelato口味「Berry in Love草莓蜜語」，以新鮮草莓的果香與濃郁鮮奶油交融，打造出柔滑細緻的基底，再以牛奶巧克力脆片點綴其中，入口時先是甜美、隨後驚喜，恰如戀愛初期那份難以預測卻令人著迷的節奏。

在禮盒設計上，Venchi延續一貫的優雅美學，將情感轉化為可以被珍藏的形式。心形巧克力以最直覺的符號，訴說毫不掩飾的愛意；書型禮盒則像是一段尚未寫完的故事，等待被慢慢翻閱。從魚子方巧克力到榛果風味的經典款式，每一種選擇，都對應著不同性格與情感狀態，讓送禮這件事，更像是一種理解與回應。

（圖／品牌提供）

如果說Venchi描繪的是戀人之間的浪漫片段，那麼費列羅旗下的健達健達利尼，則將目光放在家庭日常裡那些微小卻重要的時刻。這款以牛奶與可可酥餅打造的小巧點心，透過18種不同表情造型，為孩子的點心時間增添遊戲感與探索樂趣。每一次打開包裝，都是一次小小的驚喜，也讓吃點心不再只是填飽肚子，而是充滿互動與發現。

全新升級的包裝設計，以活潑可愛的餅乾角色作為主視覺，讓孩子一眼就產生親近感。搭配推出的多種包裝規格，無論是外出攜帶、課後點心，或是家庭分享，都能輕鬆融入生活節奏。健達健達利尼更延伸至數位體驗，透過Applaydu應用程式，將點心時間轉化為寓教於樂的學習旅程。

（圖／品牌提供）

在Applaydu的互動世界中，孩子能透過遊戲與故事，認識不同情緒與感受，從快樂、驚奇到同理與善意，學習如何表達與理解自己。沒有廣告、沒有內購的設計，也讓家長能更安心地陪伴孩子探索，讓數位內容成為親子關係的延伸。

