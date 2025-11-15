Venchi 2025耶誕限定系列太美 德國派對熊軟糖進駐台灣

（圖／品牌提供）

一年中最浪漫、最適合分享甜蜜的聖誕季節正式到來！今年的節慶氛圍，從義大利到德國都悄悄傳遞而來，Venchi以藝術包裝巧克力的華麗儀式感，Bären Treff德國派對熊則以繽紛的果汁軟糖點亮歡聚時刻，各自以獨特風味詮釋節慶的幸福表情。

（圖／品牌提供）

義大利頂級巧克力品牌Venchi向來擅長把「節日」變成可品味的故事，今年的聖誕限量系列邀來法國藝術家Alice Bureau重新詮釋經典包裝，她以鮮明色彩與充滿詩意的筆觸描繪出童話般的節慶想像，讓每一份巧克力都像一件可收藏的小型藝術品。Alice擁有超過20年的合作經驗，這次的設計不只是視覺亮點，更替Venchi的節慶系列注入嶄新的生命力。

進入Venchi的聖誕系列，就像走進一場專屬味蕾的冬日嘉年華。主力禮盒以經典絲滑克米諾、香濃巧克力角、聖誕魚子方、原粒榛果巧克力與高比例黑巧薄片打造出豐富層次。聖誕樹造型禮盒、星星鐵盒與木馬造型則承載更多童趣與紀念意義，開盒瞬間就能喚醒心中那份期待驚喜的節慶童心。

（圖／品牌提供）

同樣來自歐洲的甜蜜氣息、成立於1996年的Bären Treff德國派對熊軟糖，11月正式進駐誠品南西，開設全台首間專門店。不同於一般市售軟糖，德國派對熊以高果汁含量與天然原料聞名，堅持0添加人工香料與色素，Q彈口感、多汁果香。

（圖／品牌提供）

走進店內，五顏六色的透明糖罐整齊排列，空間以亮麗果汁色調點綴，搭配紅色小熊的標誌性形象，像是踏入一個被糖果包圍的小小歡樂宇宙。最受矚目的「Pick & Go德國派對熊・夾夾購」更是專門店限定，即日起至11月30日，消費者可以拿著一只杯子，從超過35種口味與造型的軟糖中任意挑選，調配自己的專屬「軟糖派對杯」。從酸爆薯條、莓果軟糖，到充滿果肉感的芒果軟糖，每一種都帶著俏皮與驚喜，非常適合冬季聚會或聖誕禮物交換。

為歡慶開幕，店內還推出拍照打卡贈貼紙、滿額抽獎、限量購物袋加購等活動，甚至加碼讀者專屬福利，只要在11月20日前出示通關密語「德國派對熊」或本新聞畫面截圖，就能免費獲得造型購物袋，讓整趟甜蜜之旅更值得回味。

