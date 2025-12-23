VERA舉辦3週年粉絲見面會 天后組曲再升級回饋歌迷

男團VERA成軍3週年，以粉絲見面會與粉絲共度珍貴時光。（So-net提供）

偶像平台Dolfan日前攜手男團VERA舉辦成軍《3Qupid<3》3週年粉絲見面會，由同門好友Saturnday立杰、新民擔綱主持。雖然學文服役中、巴比休養中無法到場，邱比特依舊熱情力挺，門票完售還緊急加開，更有來自香港、日本的粉絲跨海來台一起慶祝。適逢冬至，主辦特別規劃湯圓小遊戲，並準備學文、巴比立牌上台「團圓」，4位成員也帶來分組舞台回饋粉絲。

VERA一開場接連演出〈Step Aside〉〈要確〉〈VERA〉炒熱氣氛，延續今年在花蓮夏戀嘉年華大受好評的天后組曲，再升級為國際版，一口氣挑戰蔡依林〈DIY〉、泫雅〈Bubble Pop〉、Lady Gaga〈Bad Romance〉。點歌橋段中，SEVENTEEN〈Rock with you〉、Stray Kids〈Charmer〉等舞台也完美駕馭，展現團體多元風格與舞台掌控力。

學文與巴比雖然無法出席，但VERA以人形立牌拍下完整體合照。（So-net提供）

藍弟、孟維這回組成「快樂二次方小分隊」，對唱〈我要快樂〉、〈你不是真正的快樂〉，孟維笑說是自己選歌、藍弟負責和聲，「因為很Emo，一想到就覺得很適合藍弟。」藍弟也回敬對方同樣適合。兩人也坦言在學文、巴比暫離期間，必須撐起更多高音與歌唱段落，對學文能輕鬆唱上高音相當佩服，壓力之下只能更努力練習。

男團VERA與粉絲約定繼續努力，與大家走更長遠的未來。（So-net提供）

Nelson、蔡朕則化身「小麻煩分隊」演出〈Trouble Maker〉，近距離對視互動引爆全場尖叫，蔡朕自爆被Nelson練舞時的眼神電到。中場學文低調現身觀眾席替團員打氣，真情表示「真的很為你們驕傲」，讓台上的蔡朕與孟維哭得很慘。再加上粉絲準備的大合唱〈還有我在呢〉與手幅應援，現場情緒全面潰堤。VERA全場共演出26首歌曲，也透露正為跨年與特別舞台排練，新單曲同步籌備中，期待繼續與邱比特一起迎接更多週年時刻。

