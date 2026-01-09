VERIVERY岡旻獨自來台想逛夜市 下月辦首次個人見面會

岡旻近日因參與加選秀節目《BOYS II PLANET》人氣更上一層樓。（摘自IG）

韓國實力派男團VERIVERY成員岡旻（KANGMIN）近日因參與加選秀節目《BOYS II PLANET》人氣更上一層樓，近日在韓舉辦見面會，門票開賣旋即秒殺完售，除了將於下週與團員們一同來台舉辦粉絲見面會外，今（9日）驚喜宣布下月27日將於台北三創CLAPPER STUDIO，舉辦在台首次個人見面會 「璨綠時光 ： 在璀璨的光芒之中」，並一連舉辦兩場。

岡旻作為VERIVERY年紀最小的成員，不但唱跳實力上有著優秀表現，過去長期擔任音樂節目《Show Champion》主持人時，亦展現出穩重的主持功力，獲得極好評價，近期參加選秀節目《BOYS II PLANET》期間更是大放異彩，在等級評定時就橫掃全場，岡旻表示：「這次想帶給大家不同的驚喜，我也有很多想和粉絲們說的話，我們一定要見面喔！」預告將呈現以他為中心的演出與互動環節，也準備了最真摯感性的故事，帶來滿滿的反差萌。

「2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 ： 在璀璨的光芒之中’ IN TAIPEI」票價和福利圖。（網銀國際提供）

提到台灣，岡旻立刻表示，與VERIVERY成員們都吃過經典雞排加珍奶組合、鼎泰豐招牌小籠包，已經是專業老饕，過去他曾說過想挑戰看看大魔王臭豆腐，但其中最念念不忘的還是「台灣火鍋」，怎麼吃都不會膩。這次獨自來台，岡旻想要品嘗在地夜市美食，體驗一個人逛夜市的愜意風情，歡迎粉絲們多多推薦夜市必吃美食和火鍋店私藏名單。

「2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 ： 在璀璨的光芒之中’ IN TAIPEI」將於2月27日（五）在CLAPPER STUDIO（三創生活園區5F）舉辦下午場14點與晚上場19點，票價分為A區座席 NT$4,580／B區站席 NT$3,580／愛心席 NT$2,290，本月21日中午12點開賣，粉絲福利陣容相當豐富，全場觀眾皆有Hi-Touch、全場小卡套組與海報，更有機會抽中1對1合照、1對10合照、簽名拍立得、簽名小卡、簽名海報等，更多詳情請洽主辦單位網銀國際官方社群。

