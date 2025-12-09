VERIVERY明年1月衝高雄 點名小籠包滷肉飯牛肉麵全都想吃

韓國男團VERIVERY宣布將於明年1月18日，在高雄LIVE WAREHOUSE舉行粉絲見面會《Hello VERI Long Time》。成員感性表示對台灣粉絲思念已久，DONGHEON透露兩年半前在九份街頭的回憶依然鮮明，提到入伍前最後一次在台灣演出時，因應援感動落淚，直呼：「想快點見到大家。」

聊到台灣美食，成員們瞬間變身美食家。DONGHEON最想再吃小籠包，GYEHYEON點名滷肉飯，YEONHO偏愛牛肉麵，YONGSEUNG難忘雞排和搭配牛奶吃的海綿蛋糕，KANGMIN則笑說：「台灣火鍋怎麼吃都不會膩。」多位成員表示，比起風景或美食，更想念的是台灣粉絲熟悉的笑臉。

廣告 廣告

這次見面會也將首度公開新曲舞台。DONGHEON與GYEHYEON預告將帶來回歸新歌，YONGSEUNG更點名〈RED (Beggin’)〉展現成熟能量，YEONHO則賣關子：「希望大家親自到現場用眼睛和心確認驚喜。」

票券將於2025年12月14日中午12點在FunOne Tickets開賣，票價為5980、5280、3880元，身障席2640元，全場對號入座。所有票券皆含小卡與HI-TOUCH，高價位另可抽合照與親簽好禮，抽選名單將於2026年1月8日公布。更多詳情請鎖定官方社群專頁。