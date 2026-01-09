「VERIVERY」岡旻1天2場寵粉 火鍋控許願逛夜市
韓團「VERIVERY」成員岡旻近期參加選秀節目《BOYS II PLANET》圈了不少粉，在韓國舉辦的見面會一開賣即秒殺，他再驚喜宣布2月27日將首度於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦2場個人見面會「璨綠時光：在璀璨的光芒之中」，喊話想體驗1個人逛夜市的愜意風情，歡迎粉絲們多多推薦夜市必吃美食和火鍋店私藏名單。
岡旻參加《BOYS II PLANET》期間，從青澀少年轉變為獨當一面的歌手，他表示：「這次想帶給大家不同的驚喜，我也有很多想和粉絲們說的話，我們一定要見面喔！」預告將呈現以他為中心的演出與互動環節，也準備了最真摯感性的故事，帶來滿滿反差萌。
「VERIVERY」曾多次訪台，岡旻與團員們有說不完的美食經，吃過經典雞排加珍奶組合、鼎泰豐小籠包，岡旻還說過想挑戰大魔王臭豆腐，但最讓他念念不忘的還是台式火鍋，怎麼吃都不會膩。
「璨綠時光：在璀璨的光芒之中」見面會粉絲福利有全場Hi-Touch、全場小卡套組與海報，2個場次更分別有機會抽中1對1合照、1對10合照、簽名拍立得、簽名小卡、簽名海報，1月21日中午12點啟售。
更多太報報導
音樂才子合作蔡依林「BLACKPINK」 大暈船成癮退回好友關係
古天樂認宣萱「不只是朋友」 許願來台：睡1整天
曹西平追思「舞台熱情」視覺曝光 靈堂明起開放弔唁
其他人也在看
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 10 小時前 ・ 21
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 64
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 79
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 11
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 30
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 20
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 88
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 5
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」造咖 ・ 6 小時前 ・ 1
林妍霏開酸李多慧挨批霸凌 味全龍再轟：幽默不該貶低他人
喜劇演員林妍霏近期上線的單人脫口秀片段惹議，拿李珠珢拍廣告只說一句「喝水」就被誇可愛當引子，接著提及李多慧與粉絲道別的影片，誇張模仿對方中文口音連喊「晚安、回家、快回家」，還脫口補上一句「有人類這樣講話嗎？」被不少觀眾指控是在嘲笑外籍人士學中文，根本霸凌。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 15
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 29
《逍遙》浪漫吻戲大歪樓！侯明昊呆問「親上面還是下面」？
譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 25
修杰楷閃兵役風波消失演藝圈！現身送別林光寧 13字曝近況
自從閃兵役事件之後，修杰楷幾乎沒在螢幕前出現，他現身資深藝人林光寧的追思會，被問到近況，他說「最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」接著在工作人員陪同下快步離去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 22