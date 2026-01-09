「VERIVERY」岡旻1天2場寵粉 火鍋控許願逛夜市

「VERIVERY」岡旻2月27日將首度來台舉辦個人見面會。網銀國際影視提供



韓團「VERIVERY」成員岡旻近期參加選秀節目《BOYS II PLANET》圈了不少粉，在韓國舉辦的見面會一開賣即秒殺，他再驚喜宣布2月27日將首度於台北三創CLAPPER STUDIO舉辦2場個人見面會「璨綠時光：在璀璨的光芒之中」，喊話想體驗1個人逛夜市的愜意風情，歡迎粉絲們多多推薦夜市必吃美食和火鍋店私藏名單。

岡旻參加《BOYS II PLANET》期間，從青澀少年轉變為獨當一面的歌手，他表示：「這次想帶給大家不同的驚喜，我也有很多想和粉絲們說的話，我們一定要見面喔！」預告將呈現以他為中心的演出與互動環節，也準備了最真摯感性的故事，帶來滿滿反差萌。

廣告 廣告

「VERIVERY」曾多次訪台，岡旻與團員們有說不完的美食經，吃過經典雞排加珍奶組合、鼎泰豐小籠包，岡旻還說過想挑戰大魔王臭豆腐，但最讓他念念不忘的還是台式火鍋，怎麼吃都不會膩。

「璨綠時光：在璀璨的光芒之中」見面會粉絲福利有全場Hi-Touch、全場小卡套組與海報，2個場次更分別有機會抽中1對1合照、1對10合照、簽名拍立得、簽名小卡、簽名海報，1月21日中午12點啟售。

更多太報報導

音樂才子合作蔡依林「BLACKPINK」 大暈船成癮退回好友關係

古天樂認宣萱「不只是朋友」 許願來台：睡1整天

曹西平追思「舞台熱情」視覺曝光 靈堂明起開放弔唁