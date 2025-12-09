VERIVERY 2026見面會在高雄 常翻相簿裡「來台拍的照片」直呼難忘
2023年在台南跨年舞台掀起熱烈討論、2024年連續兩場粉絲見面會笑聲與感動交織的韓國男團VERIVERY，即將再度以粉絲見面會形式訪台。隨著「2026 VERIVERY FANMEETING 'Hello VERI Long Time' IN KAOHSIUNG」高雄場售票資訊即將公開，成員們也特別表達對台灣VERRER滿滿的思念與期待。
距離上次來台已超過一年半，對VERIVERY來說，台灣始終是一個裝滿回憶的地方。DONGHEON笑說，至今仍然常常翻看兩年半前在台灣拍下的照片回味，尤其是九份的街道與氛圍，美得讓他至今難忘，而夜市裡的美食，更是那段旅程中最幸福的記憶之一。其他成員一提起台灣，也幾乎不約而同把答案指向「粉絲」。GYEHYEON說，能和大家在舞台上互動、一起留下歡笑與回憶，至今仍深深留在心裡。YEONHO也感性表示，台灣粉絲每一次的熱情迎接，都讓他們感受到滿滿溫暖，還可以常常吃到我們喜歡的火鍋，每一次來台都是最美好的回憶。YONGSEUNG則坦言，比起風景或美食，最難忘的永遠是等待他們的台灣粉絲，那一張張熟悉的笑臉總是讓他感動不已。KANGMIN也補充，每一次從粉絲身上收到的愛與支持，都是無法被時間沖淡的珍貴回憶。
聊到「來台必吃美食」，成員們瞬間變成美食家。DONGHEON對小籠包念念不忘，形容那股肉汁在嘴裡化開的瞬間，到現在想起來都還會微笑，這次也下定決心一定要再吃一次。GYEHYEON毫不猶豫點名滷肉飯，語氣滿是期待。YEONHO則堅持選擇牛肉麵，笑說雖然火鍋在韓國也能吃到很好吃的，但牛肉麵就是要在台灣才對味。YONGSEUNG一臉為難地笑說很難只選一樣，雞排、還有曾經搭配牛奶一起吃的蓬鬆海綿蛋糕，都讓他至今難忘。KANGMIN則帶著招牌靦腆笑容說，只要是台灣的火鍋，他都願意再回味一次。
面對等待了一年半甚至超過兩年的台灣粉絲，成員們的告白也格外真摯。DONGHEON提到入伍前在台灣的最後一場演出，至今仍歷歷在目，當時看到台灣粉絲準備的應援活動忍不住掉下眼淚。他哽咽地說，能夠再次見面真的非常感謝，也謝謝大家在這麼長的時間裡依然記得他、等待他，「我真的好想快點見到你們，我愛你們」。GYEHYEON則溫柔地向粉絲許下約定，會更加努力，讓彼此能更常見面，一起走很長很長的路。YEONHO也一再向粉絲道謝，因為有大家的等待與應援，這次的重逢才顯得更加幸福。YONGSEUNG則誠心表示，既然大家願意這樣等待，他一定會在舞台上把所有準備的一切毫無保留地呈現給大家看。KANGMIN則帶著歉意向台灣VERRER說聲對不起，讓大家等了那麼久，未來他一定會用更好的 모습回應大家。
至於大家最期待的舞台內容，成員們也偷偷放出驚喜預告。DONGHEON透露，這次將會公開VERIVERY全新歌曲的舞台，希望大家能在現場感受到更強烈、更升級的VERIVERY能量。GYEHYEON也笑說，既然是回歸後的見面會，當然少不了新歌舞台。YEONHO則賣足關子，只表示這次新專輯準備了很多內容，希望粉絲親自到現場用眼睛與心去確認。YONGSEUNG點名新曲《RED (Beggin’)》，希望透過這首歌展現更加成熟又強烈的VERIVERY。而KANGMIN最後自信喊話，請大家一定要期待他們比上次更加帥氣的模樣，保證會「超乎想像」。
本次「2026 VERIVERY FANMEETING 'Hello VERI Long Time' IN KAOHSIUNG」高雄見面會將於2026年1月18日（日）晚間6點在高雄 LIVE WAREHOUSE 舉行，全區皆為座席，採對號入座。票價分為NT$5,980、NT$5,280、NT$3,880，身障席為NT$2,640，售票平台為 FunOne Tickets。門票將於2025年12月14日中午12點正式開賣，至2026年1月18日下午5點截止，全程僅開放線上購票，每筆交易限購4張，購票前須先完成會員註冊，票券數量有限，售完為止。
本次演出所有票券皆含粉絲福利，各票價可參與的福利內容依等級不同，最低即包含小卡組與HI-TOUCH，高階票種則有機會參加團體合照、獲得親簽海報與親簽小卡組等限定福利。福利加購需於完成購票後，憑票券序號至活動頁面進行兌換。粉絲福利中獎名單將於2026年1月8日公布，凡於2026年1月4日23:59前完成購票且未退票者，皆可參與抽選。主辦亦提醒，福利數量有限，需依規定時間至現場專屬區域領取，所有福利不得轉讓或兌換現金，詳細規則請以官方公告為準。
