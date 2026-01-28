Veson Nautical公布全球船隊資產排名 中國居第一

根據英國航運相關網站引述，航運數據與分析機構Veson Nautical近日公布，全球船隊資產排名，前十名國家，結果顯示，中國大陸維持第一，瑞士排名明顯上升，而香港與臺灣則首度躋身前十名，成為本年度一大亮點。

Veson Nautical指出，中國大陸自二○二五年起持續保持全球第一，船隊總資產價值達二千九百一十億美元，名下船舶數量約九千三百七十五艘，較前一年同期成長約四％；日本則排名第二，船隊資產價值約二千三百三十億美元，在液化天然氣船、液化石油氣船、冷藏船及汽車運輸船等多個船型領域都排名全球第一，展現其在高端與專業船舶市場的領先地位。

在油輪市場方面，希臘展現明顯優勢，其油輪船隊總價值約七百七十億美元，較中國大陸高出約二百一十億美元，凸顯希臘在全球油輪市場中的關鍵角色。

美國則受惠於郵輪市場強勁復甦，整體船隊資產價值排名第四，達一千四百一十億美元，其中郵輪相關資產約七百九十億美元，年成長幅度約三十四％，成為推升整體排名重要動能。

值得注意，瑞士今年排名大幅躍升至第六名，船隊資產價值達八百三十億美元，年成長率約二十二％，顯示其航運投資動能明顯增強。同時香港與臺灣分別以約七百八十億美元及六百三十億美元的船隊資產價值，成功躋身全球前十名，在全球航運市場影響力持續擴大。

Veson Nautical表示，此次排名顯示全球航運資產分布正出現結構性變化，新興與傳統航運國家並存，未來各國在不同船型與市場區隔競逐，將持續重塑全球航運版圖。