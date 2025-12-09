VEU危機／美國對台積電管制即將攤牌 魏哲家面臨地緣政治角力

台積電董事長暨總裁魏哲家。

美國政府加強對中國半導體管制未見轉圜餘地，預計將在12月31日如期撤銷台積電南京廠「驗證後最終用途（VEU）」豁免，台積電一年前才因美中關係惡化，中國政府要求當地IC設計業者下單在本土晶圓廠，讓南京廠稼動率一度調到剩下5成，如今VEU即將撤銷，台積電在中國營運又將承受龐大壓力，夾在美中兩強之間。

美國政府將在12月31日撤銷台積電南京廠「驗證後最終用途（VEU）」豁免，雖然並非全面禁止美國半導體設備、材料出口到中國，原先業界研判，VEU撤銷可能有轉圜餘地，但隨著時限將近，卻尚未傳出取消撤銷的消息，業界分析，這代表美國對半導體管制正式攤牌，台積電董事長魏哲家再次面臨地緣政治角力的挑戰。

廣告 廣告

對於台積電來說，不僅要承受來自美國壓力，還有來自中國的壓力讓公司卡在兩強之間。半導體業界人士向《鏡報》透露，一向穩定接單、獲利的台積電南京廠在一年多前，稼動率有一度掉到50～60%，「當時美中關係比較緊張，所以不少中國客戶在政府壓力下，暫停下單南京廠，不過今年客戶又回來了。」對於中國當地IC設計業者來說，即使有中芯、華虹等與台積電南京廠製程相當的代工廠，但高階產品下單首選依然在品質更好的台積電。

業界人士分析，只要美中關係稍微放緩，中國IC設計公司又會回來下單台積電，可以從南京廠稼動率當作雙方關係的風向標。

不過隨著美國對於VEU撤銷遲遲未延後或取消，代表短期對中國管制不會放寬，對於仍有中國業務的台積電來說，明年起的營運成本和效率都會受到影響。根據台積電2024年年報，南京廠營收貢獻約占總營收2～3%，今年前三季也獲利225億元。

同時台積電本身經營中國市場也相當小心，業界人士透露，在美中關係愈發緊張下，「台積電很認真篩選客戶。」要確保客戶不在美國實體清單中，才能放心接單，像是紫光展銳、兆易創新都會下單在台積電南京廠，預期明年美國迎來期中選舉，美中關係不會有大動作變動下，今年台積電南京廠稼動率已經重回7成以上，明年應該能維持7成水準。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／VEU年底到期 台積電南京廠16奈米明年恐停擺

VEU危機／台積電在中成熟製程恐遭夾擊 中芯、華虹全面襲來

成熟製程壓力才剛要襲來 專家：28奈米供過於求2026年爆發