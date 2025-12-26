VEU撤銷在即！台積電重申南京廠營運不會中斷 羅鎮球：會符合監管要求

台積電南京廠。（台積電提供）

《鏡報》日前獨家報導，美國將在今年12月31日撤銷先前給台積電的無限期豁免的「驗證後最終用途（VEU）」，台積電南京廠未來進口美國半導體設備、材料都要經過美國預先審核，業界認為，之後營運上只要美國鐵了心要管制，南京廠尤其在16奈米製程隨時會受到影響。對此，近期中國媒體報導，台積電中國業務區負責人羅鎮球受訪時表示，台積電並非被動等待，而是在逐步解決問題，以確保符合監管要求，同時履行對客戶的承諾。

日前《鏡報》獨家報導指出，今年9月美國政府宣布將在12月31日撤銷先前給台積電的無限期豁免的「驗證後最終用途（VEU）」，讓台積電南京廠未來進口美國半導體設備、材料都要經美國政府預先審核。如果VEU在年底撤銷，沒了VEU後，要是美國鐵了心要管制，台積電南京廠16奈米製程隨時會受到影響甚至停擺。

對此，根據中國媒體報導，在2025年國際計算機輔助設計大會（ICCAD）上，針對媒體提問VEU遭撤銷是否會影響台積電南京廠產能，台積電中國業務區負責人羅鎮球表示，台積電不會被動等待，而是會逐步解決問題，以符合監管要求，並履行對客戶的承諾。

他還強調，只要符合監管要求，中國客戶不僅可以下單在台積電南京廠，還可以下單在其他更先進製程，不需要侷限於南京晶圓廠16奈米或28奈米產能。



