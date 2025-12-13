Vicky創業開便當店半年確定收掉！經紀人證實：將改線上訂餐

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人屈中恆老婆Vicky半年前因家中經濟壓力大，出來創業開「和平便當店」，天天站店門口招呼顧客，餐盒口味也一致獲得好評，不過近期卻有民眾看到店外貼著公告寫著：「因為人力短缺，接下來經營方式將改成團體線上訂餐」，Vicky經紀人也證實確有此事，未來將改成線上訂餐模式。

藝人屈中恆老婆Vicky半年前因家中經濟壓力大，出來創業開「和平便當店」。（圖／開心人妻Vicky FB）

屈中恆在2006年爆出吸毒醜聞，為此進入勒戒所50天，家中經濟也一度陷入危機。今年8月，屈中恆前往中國宣傳舞台劇時，又被觀眾問到當年涉毒一事，並指稱他為「劣跡藝人」，他隨後因中國國家廣電總局修訂「電視劇管理辦法」，遭到換角，失去《寶島一村》演出機會。

如今，Vicky為了負擔家中龐大經濟壓力出來開便當店，才經過短短半年，就因人手不足宣布收掉實體店面，改做線上訂單，Vicky過去就曾說過：「如果便當店哪天真的要收掉的話，我也不會太難過，因為至少我努力試過了。」而收掉店面也是經Vicky評估過後才決定收掉，希望顧客可以購過線上訂餐繼續支持他們。

