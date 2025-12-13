Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」

Vicky開的「和平便當店」今日公告實體店面暫停營業，未來改為團體線上訂餐。（圖／翻攝自Vicky IG ）

男星屈中恆的老婆Vicky今年3月砸6位數，在北市和平東路3段開便當店，不過今日卻宣布實體店面暫停營業，「由於人力短缺，現場配置不足，即日起不提供現場服務，改為團體線上預訂供餐」，引發關注。

根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。

據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今年3月，Vicky在台北市六張犁開設「和平便當店」，夫妻倆也多次被拍到在店內忙碌。

不過，便當店開幕約2個月時，Vicky就透露成本超支，因為周邊餐飲店密集，競爭相當激烈，她當時嘗試調整經營方式，例如暫時只賣午餐，希望降低支出並拓展客源，她上月受訪時表示，每月營業額已有6位數，但扣掉成本後仍是小虧。

Vicky先前受訪時也分享，這是她第一次投入餐飲業，她認為餐飲業有很多細節，也有不少不可控的因素，只要自己已經盡力，就不會太過難過。

