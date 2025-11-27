VieFor決戰性感之癲 薔薔、法拉利姊掃街

▲「嗆辣女星」薔薔搭上「法拉利姊」張婷婷，首度合體推出熱度爆表的線上競賽「決戰性感之癲」。（圖／VieFor 官方提供）

[NOWnews今日新聞] 短影音競賽平台 VieFor 一週年話題不斷！這次直接祭出重量級「夢幻組合」，由「嗆辣女星」薔薔搭上「法拉利姊」張婷婷，首度合體推出熱度爆表的線上競賽「決戰性感之癲」。

網路上熱議婷薔合體有譜？原來是兩大隊長展開「國際性感 VS 台灣性感」跨界火辣 PK 分別率領眾多網紅參戰！在最好投票站隊應援的社群 VieFor APP 裡以 #國際薔 #婷台灣 的名義一較高下！最終決戰日選在 12/7 西門紅樓，雙方親自性感掃街，號召粉絲線上線下全力衝刺、用創意 PK 幫隊長搶下勝利。

▲婷婷薔薔同框引起網友熱議。（圖／VieFor 官方提供）

薔薔嗆：「穿太多！」 法拉利姊豹紋鋼管舞迎戰

11/26「決戰性感之癲」第一戰就火力全開。法拉利姊直接突破尺度，穿上豹紋泳衣「狂野開戰」，甚至祭出鋼管舞絕招，讓粉絲暴動：「這真的可以免費看嗎？」看到對手這麼拼，薔薔霸氣回嗆：「穿太多了！身材好就要露不然辛苦努力是為了什麼！」也鼓勵粉絲上 VieFor 一起大方秀性感。

▲11/26「決戰性感之癲」第一戰就火力全開。（圖／VieFor 官方提供）

12/7 西門紅樓性感掃街！她們的敢！她們超性感！

兩人原本在節目上結識，都被封為「演藝圈打不死的蟑螂」，薔薔對此相知相惜，曾透露想與法拉利姊合作，沒想到第一次的正式合作就是這麼狂野又瘋癲。競賽倒數期間，法拉利姊再度變身雙馬尾「金珍妮」，在 VieFor 大跳 Like Jennie，粉絲狂刷留言：「呂明星掃街會變更辣還是更怪？既期待又怕受傷害！」

▲12/7 西門紅樓性感掃街！她們的敢！她們超性感！（圖／VieFor 官方提供）

投票喊燒抽 iPhone、AirPods！TOP1 獨得限定婷薔周邊

為慶祝週年 VieFor 推出加碼抽獎，只要活動期間下載 VieFor APP ，或在 11/26-12/7 投票給婷薔兩隊，並進入熱度貢獻榜前十名，就能在 12/7 活動現場抽 iPhone 或 AirPods，並由法拉利姊與婷婷親自頒發！榜單第一名粉絲還能獲得活動限定婷薔周邊，支持隊長，就是支持自己抽獎的好機會！

▲榜單第一名粉絲還能獲得活動限定婷薔周邊，支持隊長，就是支持自己抽獎的好機會！（圖／VieFor 官方提供）

