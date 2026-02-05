ViewSonic 助攻沉浸式繪本展登場！親子走進故事場景，在南港體驗互動冒險

台灣顯示設備品牌 ViewSonic 近期與 財團法人商業發展研究院 合作，協助打造沉浸式數位互動展《蛋蛋怪盜來了！警察波力的祕密任務》，把原本存在於書本裡的繪本故事，變成可以「走進去玩」的實體展覽空間。

展覽目前正在 南港瓶蓋工廠 展出，展期至 3 月 1 日止，主打親子互動與沉浸體驗，吸引不少家庭族群前往體驗。

從繪本到實境冒險，孩子不只看故事，還能參與破案

這場展覽以「尋找失竊恐龍蛋」為主線，改編自台灣繪本創作者信子的作品內容，策展團隊將故事拆解成多個任務關卡，讓孩子與家長一起完成挑戰。

整個參觀過程，就像在玩一場大型解謎遊戲，不僅要跟著劇情前進，還要解鎖互動關卡、收集線索，最後找出真正的「怪盜」。

觀眾不再只是站在旁邊看展，而是實際參與故事發展，成為劇情的一部分。

高亮度投影＋互動螢幕，撐起整個沉浸場景

為了因應展場光線明亮、人潮密集、長時間運作等需求，ViewSonic 協助規劃多組顯示與投影設備，讓內容能穩定呈現。

展場重點設備包括：

商用雷射投影機

75 吋 ViewBoard 互動顯示器

32 吋顯示器

55 吋 4K 商用螢幕

其中最吸睛的「互動投影區」，透過雙投影機拼接，打造約 6 公尺寬的大型畫面牆，重現繪本街景。孩子只要輕觸牆面，就能觸發動畫效果，還能把自己塗色的角色掃描進畫面中，即時「加入故事」。

六大遊戲關卡，結合閱讀、創作與解謎元素

親子透過 ViewSonic互動顯示設備共同完成「尋找怪盜」遊戲，於操作過程中推進故事發展，使繪本內容轉化為可實際參與的互動體驗。 為了呼應「邊讀邊玩」的概念，策展團隊設計了六個互動遊戲區，搭配多點觸控設備，讓多人同時操作也能順暢進行。

展區包含：

推理拼圖關卡：孩子可以拖拉角色五官，組合出嫌疑犯樣貌，和家長一起分析線索。

數位彩繪區：利用互動白板系統，讓孩子在螢幕上畫畫創作，操作方式接近紙筆，學習門檻低。

動態追逐遊戲：搭配高更新率顯示器，呈現快節奏追捕畫面，提升參與感。

角色互動區：透過大尺寸 4K 螢幕呈現角色跳舞與分身互動效果，讓畫面自然融入場景。

整體設計，讓閱讀、遊戲與科技自然結合，而不是單純「看螢幕」。

商研院：讓原創 IP 有更多實際發展機會

商研院表示，這次展覽不只是單一活動，而是希望為台灣原創內容提供實際測試與市場驗證的平台。

透過整合 18 家業者資源，從內容、技術到營運模式一起規劃，讓繪本 IP 不只停留在出版階段，而能延伸成展覽、互動體驗與商業應用。

相關單位也強調，這類跨域合作，有助於讓創作者的作品走向更多元的發展路線。

ViewSonic：把教育與互動經驗帶進展覽現場

ViewSonic 則分享，這次除了提供設備，也將過去在教育科技與互動教學領域累積的經驗，轉化為展覽空間規劃與內容呈現的建議。

透過與策展團隊合作，協助把抽象的創意構想，轉換成實際可操作、可長時間運作的展示環境。

從單一展覽走向多元應用，沉浸式內容成新趨勢

從這次案例來看，沉浸式互動展已不再只是科技展示，而逐漸成為文化內容的重要呈現方式。

透過顯示設備、互動設計與故事結構整合，能讓原創內容更容易被理解，同時提高親子族群的參與度，並且讓整個展覽體驗更具記憶點。

未來，類似模式也可能延伸到教育場館、美術館、文化園區與商業空間。

展覽資訊



《蛋蛋怪盜來了！》警察波力的祕密任務 – 沉浸式數位互動遊戲展

展期：即日起至3月1日（星期三）；（農曆新年除夕2/16、初一 2/17 休展）

時間：每日 11:00 – 20:00（19:00 停止現場售票與入場）

地點：瓶蓋工廠臺北製造所 M棟

購票連結：https://www.soulofart.com.tw/activities/eggninja

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美通社、ViewSonic

