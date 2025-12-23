《決勝時刻》與《Apex英雄》推手、Respawn Entertainment創辦人Vince Zampella因車禍驟逝

NBC Los Angeles稍早報導，一手催生《決勝時刻》 (Call of Duty)系列的傳奇開發者、同時也是Respawn Entertainment創辦人Vince Zampella，稍早於加州發生車禍不幸喪生，享年55歲。

根據加州公路巡邏隊 (CHP) 的說法，這起意外發生在洛杉磯北部的聖蓋博山脈 (San Gabriel Mountains) 公路。消息一出，震驚了全球遊戲社群與開發者圈，包含 EA、Respawn，以及他曾創立的Infinity Ward均同步發出聲明致哀。

從《決勝時刻》到《Apex英雄》，定義了現代第一人稱射擊遊戲的男人

Vince Zampella的生涯履歷幾乎就是一部現代第一人稱射擊遊戲 (FPS) 的進化史。

他早年與Jason West、Grant Collier共同創立Infinity Ward，並且擔任執行長。在其帶領之下，《決勝時刻》系列 (特別是《現代戰爭》)重新定義軍事射擊遊戲的敘事與多人對戰模式，更將該品牌推向世界巔峰。

在2010年經歷著名的「動視離職風波」 (Activision)後，Vince Zampella創立Respawn Entertainment，並且加入EA陣營。在這裡，Vince Zampella證明自己不僅僅是靠《決勝時刻》成名，接連推出了節奏爽快的《泰坦降臨》 (Titanfall)、席捲全球的大逃殺遊戲《Apex英雄》 (Apex Legends)，以及挽救了單機動作遊戲口碑的《星際大戰 絕地》 (Star Wars Jedi)系列。

近期，Vince Zampella更被EA委以重任，擔任《戰地風雲》 (Battlefield)系列的執行副總裁，主導推出《戰地風雲6》，被視為是拯救該系列免於頹勢的關鍵人物。

各界哀悼：失去了一位富有遠見的領袖

面對這位傳奇人物的驟逝，各大遊戲工作室紛紛表達了沈痛的哀悼：

• EA：「這是無法想像的損失，Vince對電玩產業的影響深遠又廣闊。作為朋友、同事、領導者和富有遠見的創作者，他的作品協助塑造了現代互動娛樂」

• Respawn Entertainment：形容Vince是「行業的巨擘與傳奇」，並且表示：「我們會記住Vince每天展現的風範——信任他的團隊、鼓勵大膽的創意。最重要的是，他捍衛那些他認為對工作室背後的人員和我們的玩家來說正確的事」

• Infinity Ward：「身為Infinity Ward和《決勝時刻》的創辦人之一，您在我們心中永遠佔有特殊的地位。您打造經典、雋永的娛樂體驗，其成就與貢獻難以衡量」

現代第一人稱射擊遊戲界的「金手指」殞落，EA未來戰略恐受衝擊

Vince Zampella的離世，不僅是遊戲迷的損失，對EA乃至於整個現代第一人稱射擊遊戲類型發展都是巨大的打擊。

Vince Zampella擁有業界少見的「金手指」體質——他懂技術、懂市場，更重要的是他懂「好玩」的本質。從當年《現代戰爭》的震撼，到《Apex英雄》在沒有預熱宣傳下突襲發表且爆紅，再到接手陷入泥沼的《戰地風雲》系列，他總是能在關鍵時刻帶領團隊做出正確的決策。

特別是對於正處於重整期的《戰地風雲》系列來說，失去了Vince Zampella這位掌舵者，未來的改版方向與新作開發勢必會面臨一段群龍無首的陣痛期。

