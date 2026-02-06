「VIS國中機器人」FIRST台灣選拔賽一舉摘銀 賽前獲Google HP參訪契機

VIS國中部機器人研究社校隊在剛揭曉的FIRST機器人大賽台灣選拔賽中榮獲亞軍！（圖／台北市VIS國際實驗高中）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】臺北市VIS 國際實驗教育國中部機器人研究社校隊在FIRST機器人大賽台灣選拔賽中榮獲亞軍！

2025-2026 FIRST機器人大賽、台灣選拔賽共分四分組。VIS國中部學生參加的是FTC (12-18歲)：由國高中生組成，使用更具擴充性的材料打造機器人，且在較大的場地中進行聯盟對抗賽。由14位同學組成的VIS機器人研究社校隊，不僅是此次大賽中最新成軍的隊伍，參賽選手的平均年齡也是與會36個隊伍裡最小的，能以小搏大還能一舉摘銀，實屬不易！

VIS國中部機器人研究社團學生前往 Google 參訪，獲得與Google各國專家進行面對面簡報的挑戰與學習。（圖／台北市VIS國際實驗高中）

正因為團隊年齡輕、成軍晚，校隊備戰更為積極。除了參訪在地上市公司外，更把握賽前難得的機會，8天內接連參訪Google、HP兩大跨國企業。期間則深人宜蘭地區國小，邊領受邊分享，走出教室走入真實世界，把所學帶進產業現場、帶回社區與校園。藉由教育傳承，讓人感受到冰冷科技的溫度。

去年十一月剛獲得英國奧林匹克初中物理競賽銀牌、VIS機器人社團現任社長商泱瑞感性地說：讓研發走出實驗室，與真實世界對話，是企業參訪最大的收穫。VIS機器人社團參訪的首站是，1月19日的Google 臺灣據點。同學們的第一個挑戰也是收獲，就是能直接向10位來自世界各國、跨部門的 Google 工程師進行簡報，並接受這批專家們現場不藏私的指導。

在這樣高強度的專業詰問中，學生們要能保持冷靜、條理清晰地應答，充分展現訓練成果與臨場表達能力，是難得的經歷，更是未曾承受的壓力。林巧盈與黃奕恩兩位同學不約而同地說，走進 Google，3小時與專家面對面簡報，就是場挑戰極致勇氣的競賽。

1月26日邁入HP Future Customer Experiences Lab，則是近距離了解產品設計流程與工程思維的實務應用難得的契機。藉此對於如何把「創意」落實成可實用的「產品」，有了更深刻的體會。難能可貴的是，同學獲得向HP工程師進行簡報分享，介紹團隊在FTC賽季中的策略思考、機器人設計與工程挑戰。工程師則以豐富且具體的第一手建議做為回饋。

VIS國中部機器人研究社學生參訪HP，走進 Future Customer Experiences Lab，近距離了解產品設計流程與工程思維的實務應用。（圖／台北市VIS國際實驗高中）

從結構穩定度、設計調整到效能優化與後續改進方向，都讓團隊帶回許多可立即落實的收穫與靈感。這趟交流不僅讓同學更貼近真實工程現場，也讓大家自信展現團隊精神、表達能力與持續精進的態度，為比賽準備注入更明確的方向與動能。林子權同學對走訪HP臺灣工程實作場域，能在對話中，從工程師口中獲取結構優化的指引而覺得彌足珍貴。

儘管兩場參訪距離大賽迫在眉睫，VIS機器人社團於1月24日仍前往宜蘭羅東成功國小。在25位社團團員通力協助下，進行全天8小時的STEM體驗教學，並完成設備贈予。這是繼元月初商泱瑞同學與教練前往宜蘭羅東成功國小分享機器人教育後，VIS回應當地校長為該校成立機器人社團，期許讓科技學習能在校園裡扎根萌芽的後續行動。為了支持偏鄉孩子的學習，VIS家長會決定透過捐贈五套機器人設備，延伸這份影響力。

VIS指出，這不只是器材提供與移交，而是讓學生把能力轉化為公共價值的示範。楊翰澐同學則對於把自己所領受到STEM教育，能進一步落實回饋宜蘭社區服務而與有榮焉。

身兼英國特許教學學會會士 FCCT、英國皇家公共衛生學會會士 FRSPH 的VIS執行長黃禮騏指出：「我們希望孩子最後成就的，不只是『做出一台機器』的滿足，而是『成為一個能解決問題的人』。當他能把問題拆解到本質、把證據與取捨說清楚，並在壓力之下保持願意傾聽的心、持續修正與堅持合作，他學到的就不只是工程，而是一種面向真實世界的思考方式。

黃禮騏強調，科技教育的價值不在於贏得掌聲，而在於願不願意把所學的應用在他人身上：把複雜變得可理解，把資源帶向更需要的地方，把學習轉化為對社群的責任。當孩子願意分享、願意照顧他人的學習安全感，並以行動回應世界，他就不是在『學科技』而已，而是在學習如何成為真正的世界公民。」

