VIS攜手CIEE領老外生走讀大稻埕 既學中文也懂台灣

▲VIS國際實驗教育的人文社會課程Discover Taipei以城市為教材，聚焦三大核心能力

【記者 劉嘉菲／台北 報導】VIS 國際實驗教育應外交部和教育部之邀，將其人文社會的特色課程《Discover Taipei》於元月十日首度與國際教育交流協會駐台辦事處（Council on International Educational Exchange, CIEE）合作，藉由走讀大稻埕，引領來台外籍生邊學習華語、也同步認識台灣文化，讓台北成為一間跨文化理解的共同教室。由於主題趣味，當天有導演、亦是校友的Jordan Wang操刀，隨行拍攝紀錄。相關影像作品預計今年公開播出。

此次走讀活動由《Discover Taipei》社團學生擔任導覽員接待 CIEE 行政人員，及來自美、英、德、澳洲、義、越南、印尼等外籍華語學習者，並國立臺灣師範大學的國際學生共8位，清一色為在台灣生活與學習的外籍生，導覽過程中雙方互動頻繁，來賓對VIS學生深入淺出的導覽給予高度評價。走讀路線以大稻埕的「歷史—信仰—生活文化—產業」為主軸，從北門捷運站出發，走訪霞海城隍廟、大稻埕遊客中心、大稻埕碼頭，壓軸以新芳春茶行為終點。

▲VIS國際實驗教育高中部學生接待外籍學生，透過歷史脈絡，從老台北認識新臺灣。

導覽過程由VIS高中部同學負責，採「主題式敘事」分工。首先由曾加恩與徐謙和講述大稻埕如何從農業與河運發展為重要商業聚落；其次由管若喬說明台灣廟宇信仰如何融入日常生活、凝聚社群；再來由黃昱晴分享日治時期大稻埕的流行文化與生活風格；最終由蕭妤帆介紹台灣茶產業的發展，以及茶如何與貿易、品味與文化記憶交織。

行程最後，師生與來賓於新芳春茶行一同品茗，讓文化交流落實於感官體驗與真實對話之中。VIS指出，學生在導覽中不僅練習表達，更學習如何以跨文化視角回應提問：把在地故事說清楚、把文化差異說明白，並以可查證的資料為基礎進行對話。《Discover Taipei》是以專題式學習（PBL）為核心，透過走讀、踏查與訪談，將學習場域延伸至真實世界，課程目標不在於「背誦景點知識」，而是培養學生觀察、提問、查證與敘事的能力；並引導學生理解城市如何作為歷史、文化與公共議題交織的載體。

VIS強調，國際教育不只是使用外語或接觸外國文化，而是培養學生在多元社會中溝通、協作與反思的能力；世界公民教育則進一步引導學生理解城市、國家與世界的連結，並思考個人選擇與公共議題、永續發展之間的關係。《Discover Taipei》正是以「從在地出發，與世界對話」的方式，讓這些能力成為可被看見、可被驗證的學習歷程。

▲VIS國際實驗教育的人文社會課程Discover Taipei走讀大稻埕，引領外國人理解台北城市發展脈絡。

VIS執行長、亦是英國皇家人類學會終身會士 FRAI、英國皇家地理學會終身會士 FRGS的黃禮騏表示：「《Discover Taipei》希望培養的不是『會講景點』的人，而是能觀察、提問、查證與敘事的人，當學生能把田野經驗轉化為導覽敘事，並與外籍華語學習者進行真實對話，這正是國際教育與世界公民教育的核心-在差異中建立理解，並把在地經驗轉化為能與世界對話的知識與作品。」

《Discover Taipei》是VIS於2019年成立時即開辦的多元選修課程之一，囊括在地歷史學習、中英文溝通，操練如何讓外國友人認識台灣等，從行程規劃，故事收集，都是由同學們DIY的具體實踐，成為結合全球化與在地化的最佳例證，不但讓天下文化於去年為此出版《Discover Taipei：從巷弄開展全球視野》（VIS: From Alleys to Global Views）一書，更因目前課程在高度、廣度和深度都更上層樓，計畫今年暑假後出版系列二新書，持續分享該校學生在田野探究、文化詮釋與公共議題思辨上多元而趣味的學習成果。(記者劉嘉菲翻攝)