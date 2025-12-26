VIS 高中部海外大學申請首發捷報 ED報佳音 北美多所名校紛上榜

▲VIS國際實驗教育學生在跨文化理解、學術深度與全球競爭力上的整體優勢，獲美國常春藤肯定青睞

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】新一輪海外大學申請季剛揭開序幕，台北市VIS國際實驗教育即傳來首波捷報。VIS本學年度應屆畢業生以 Early Decision（ED）管道申請，正式獲得包括美國常春藤聯盟成員─Cornell University 康乃爾大學在內等多所北美名校錄取，為本屆升學成果寫下亮眼開局。

▲VIS執行長黃禮騏親自前往英國愛丁堡參加第一屆校友曹哲寧畢業典禮，為VIS培養能走向世界，也能在世界被看見的學生喝采

隨著各校陸續放榜，VIS 本屆畢業生的錄取名單也持續擴大。截至目前，學生已獲多所世界一流高等教育機構青睞。遍及北美、澳洲與全球創新型大學體系。包括 Minerva University密涅瓦大學、University of Pittsburgh 匹茲堡大學、University of Michigan密西根大學、University of Toronto多倫多大學、University of Sydney雪梨大學，及Cornell University康乃爾大學等。

▲VIS國際實驗教育清晰的國際教育理念與高度個別化的升學輔導，陪伴學生穩健邁向世界舞台，獲常春藤康乃爾大學錄取

VIS執行長黃禮騏表示，ED是Early Decision的簡稱。係指在美國大學本科申請中「提前錄取」的意思。ED申請通常分兩階段（ED1 和 ED2）。約在每學年的秋季開始，整個過程從提交到得知結果約 1.5 至 2 個月。

第一階段 (ED1)：

申請截止： 通常在 11 月 1 日或 11 月 15 日。

放榜時間： 絕大多數學校會在 12 月中旬公佈結果。

第二階段 (ED2)：

申請截止：通常在 1 月 1 日或 1 月 15 日。與常規申請RD的截止日相近。

放榜時間： 通常在 2 月中旬

黃禮騏指出，VIS這一波接連傳出的錄取結果，橫跨美國常春藤聯盟、加拿大頂尖研究型大學與澳洲 Group of Eight（G8）核心成員。顯示 VIS 學生在不同教育體系下，皆能展現高度一致的學術成熟度、研究潛能與全球適應力，也反映其學習歷程與國際名校招生標準之間的高度契合。事實上，這並非單一年度的偶發亮點。隨著每年申請季推進，歷屆畢業生的升學軌跡已逐漸勾勒出穩定而清晰的輪廓──學生多能順利銜接至學術要求嚴謹、國際競爭激烈的高等教育體系，成為長期課程設計與學習累積自然發酵的成果。

回顧近年整體表現，VIS約四分之三畢業生錄取世界前段班頂尖大學，涵蓋美國常春藤聯盟、英國 G5、加拿大 Old Four 及澳洲 Group of Eight；超過九成學生進入世界百大名校就讀，且全體畢業生皆成功銜接至美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、荷蘭與日本等主要留學國家的一流大學。

在教學現場，VIS長期以PBL（Project-Based Learning）為核心，強調真實世界議題、跨學科探究與長時間的深度學習歷程。學生自中學階段起，逐步累積研究能力、批判思維與行動經驗，並透過專題實作與反思，建構清楚而連貫的學術敘事，這些能力也正是國際頂尖大學在審查中高度重視的關鍵指標。

黃禮騏認為，升學結果是學習歷程被世界看見的時刻，但從不是教育的終點。「我們更關心的是，學生是否在這段時間裡理解自己在世界中的位置，是否具備持續學習、跨文化理解，以及回應公共議題的能力。」也難怪VIS愛丁堡大學校友曹哲寧如此形容：「VIS 培養的，是能走向世界，也能在世界被看見的學生。」

身兼英國特許教學學院會士FCCT與英國領導力學院會士FIoL，黃禮騏長期投入教學品質、教師專業發展與制度化教育設計。其教育理念與實踐，也為VIS的教學深度與升學成果提供穩定且一致的專業支撐。隨著本學年度大學放榜進程持續推進，VIS也預期將有更多錄取佳音陸續傳出。VIS強調，真正的國際教育，不只是通往名校的門票，而是讓學生在中學階段就建立學術深度、全球視野與清楚的自我定位，在世界最具競爭力的學術場域中，被看見，也走得長遠。