Visa公佈2026年度禮遇 JCB揭示年輕族群三最強場景、升級服務權益
記者李鴻典／台北報導
Visa公佈2026年度卡友禮遇，提供旅行尊榮體驗、日本米其林星級美饌、海內外高爾夫與豪華露營優惠等禮遇。同時宣布開通Visa LINE官方帳號。JCB則揭露《2025消費洞察報告》顯示，台灣年輕族群的信用卡使用行為呈現三大趨勢—餐飲、購物與旅遊，晉升新世代最依賴的支付情境。
Visa關注卡友全面的旅遊體驗，囊括旅遊平台住宿交通預訂優惠，同時祭出全台機場接送最低475元起；以及日、韓航線單件行李托運優惠最低499元起；同時，Visa無限卡卡友可在2025年底前，於Agoda x Visa無限卡專屬活動網頁預訂2026年12月31日前入住住宿，即享8折優惠，每筆最高折抵200美元，讓卡友提前規劃明年旅程。
日本米其林星級美饌禮遇，精選橫跨東京、大阪、京都、北海道等日本主要城市、近60間米其林星級餐廳，包括北村 Kitamura 和牛壽喜燒、花小路澤田懷石料理等極選名店，皆提供Visa無限卡與御璽卡友專屬套餐92折的專屬優惠。此外，台灣的頂級美饌優惠亦同步升級，涵蓋全台近20間頂級飯店自助餐、精選餐廳與特色料理，提供最高兩人同行一人免費優惠。
延伸生活愛好至海外旅遊蔚為趨勢，Visa首度推出海外高爾夫行程，涵蓋日本福岡與福島、以及越南、杜拜等熱門景點，整合住宿、交通、中文司機服務與球場安排，讓卡友在揮桿之餘，一同飽覽九州熊本阿蘇火山、富士山溫泉、峴港會安古鎮等在地風景，享受兼具運動與風景深度的高爾夫旅程。此外，近年旅遊熱門關鍵字「豪華露營」年度優惠不缺席，持指定Visa卡預訂指定豪華露營場地，即享平日最低優惠價3,800元起。
Visa LINE官方帳號整合全新Visa Select優選回饋，推出多項限時專屬現金回饋禮遇，卡友於活動期間（截至 2026年1月31日）完成報名後，即享海外消費最高100%現金回饋。同步推出「香港繽紛冬日賞」好券隨心領，提供涵蓋珠寶、鐘錶、美容、餐飲等10大類別香港商戶的專屬優惠券，卡友可享多重買一送一優惠，包括香港電車全景遊、人氣奶油脆曲奇、蝴蝶酥，以及知名美妝品牌bonjour卓悦的會員中心HK$20現金券等。
Visa推出全新「網路購物綜合保險禮遇」，為商務卡卡友提供更周全的風險防護。2026年1月1日至6月30日期間，使用商務無限卡與商務御璽卡進行線上購物，即享購買商品於預定送貨日期30天未送達、配送商品不完整，以及商品實際損壞等情境補償，商務無限卡單筆理賠最高可獲31,000元、全年最高46,500元，商務御璽卡單筆最高則可獲6,200元、全年最高24,800元理賠金額。
JCB則揭露《2025消費洞察報告》顯示，台灣年輕族群的信用卡使用行為呈現三大趨勢—餐飲、購物與旅遊；餐飲一向是消費者最頻繁、最有感的生活場景，無論日常外食還是聚餐聚會，使用信用卡的比例普遍偏高，而多數年輕消費者也認為，餐飲優惠是最能立即提升刷卡動機的關鍵，讓人直接感受到實際回饋。調查指出，超過七成民眾申辦信用卡時最重視優惠內容，在20多歲族群中，更有六成以上會因服務內容而考慮更換信用卡，且超過五成會逐一比較服務細節，顯示年輕族群對權益規則與便利性的敏感度顯著提高，新世代對於「簡單、清楚、好用」的期待已成市場主流。
在現有JCB使用者中，優惠內容影響刷卡選擇的比例高達八成，其中『悠遊自動加值』10%回饋、『星巴克優惠』的認知度均突破 40%，以『悠遊自動加值』最受青睞。整體而言，民眾普遍期待更簡單、門檻更低、規則更清晰的回饋方式，並對現金回饋、即刷即折等高實惠性服務，以及無消費門檻機場接送、日常交通優惠等便利性服務抱持高度期待。
JCB宣布2026年將以「更實用、直覺、生活化」為核心，全面升級晶緻卡與極緻卡服務權益，鎖定新世代最重視的三大生活場景，導入更簡化的使用規則與更直接的回饋模式，打造最貼近使用者需求的全新品牌體驗。
台灣擁有多元而蓬勃的餐飲文化，從日韓料理、連鎖美食、聚餐饗宴，到高端無菜單料理與五星美饌，是JCB卡友最頻繁也最有感的回饋需求。JCB推出歷年最大規模的餐飲權益升級，以「高頻×好用×立即有感」為核心，提供晶緻卡與極緻卡的新食尚禮遇。
推出「食在日系」、「食在韓系」、「和風饗宴」三大升級優惠，從台灣壽司郎、台灣鳥貴族、彌生軒等日系美食，到涓豆腐、bb.q CHICKEN、NENE CHICKEN等韓式料理，以及台中美登利Lalaport、欣葉日本料理等吃到飽百匯，都能透過登錄享即刷即折或指定同行優惠；加上深受卡友喜愛的星巴克指定品項一杯半價，持續在線不缺席。
JCB極緻卡嚴選燈燈庵TOUTOUAN(台北/新竹)、The Ukai Taipei、台中俺達の肉屋、二本松涮涮屋等頂級日料，搭配專屬禮賓預約服務與優惠；與JR東日本大飯店 台北、台北美福大飯店、台北新板希爾頓酒店、台中林酒店、高雄萬豪酒店等指定五星級飯店餐廳合作，提供平日晚餐兩人同行六折的高端禮遇。
在潮流購物方面，JCB首次攜手and ST TW、2nd STREET等人氣日系品牌合作，享品牌購物網單筆滿額贈百優惠；樂享生活方面，再度與Klook聯手；國內短程交通方面，則聚焦LINE GO TAXI單筆滿額現折與悠遊卡自動加值回饋，讓通勤與日常移動更直覺化。
旅遊市場復甦後，國人對便利性與彈性的要求明顯升高。JCB以「更流暢的海外使用體驗」為核心，聚焦「出發、移動、抵達、玩樂」，從機場接送、交通銜接，到目的地的票券預訂，完整升級亞太旅遊權益，讓卡友從出發到落地皆能享受更順暢、更安心、更優惠的旅程。
提供尊榮車款免費機場接送、國內機場貴賓室免費尊享，並於2026年加碼新增全球奢華飯店及星野集團禮遇，提供國內外住宿禮賓預約服務與專屬優惠，進一步延伸禮遇至坐落於日本銀座的貴賓室THE GINZA LOUNGE（MATSUYA GINZA JCB）。
此外，國內行動支付龍頭LINE Pay攜手數位旅遊平台Agoda，再拓旅宿支付版圖，成為全台首家提供Agoda支付服務的行動支付品牌。LINE Pay全台1,310萬用戶即日起可一鍵支付Agoda全球旅宿訂房款項，縮短付款流程並提升訂房體驗。
Agoda訂房介面目前提供39種語言選擇，並支援超過50種幣別切換，方便使用者進行匯率換算與價格比較。結合LINE Pay在台擁有強大的用戶基礎和完整的支付生態圈，雙邊合作不僅是旅遊體驗的優化，更是台灣行動支付品牌在全球旅遊產業的重要拓展。即日起，LINE Pay用戶於Agoda訂房時，只需先將交易貨幣切換成新台幣，並選擇「立即付款」的選項，就可透過LINE Pay使用綁定的信用卡或簽帳金融卡進行付款，全程無須再輸入卡號即可完成預定。用戶未來還有機會參與LINE Pay行銷活動或獲得額外LINE POINTS回饋，享受更便利的旅遊支付新體驗。
