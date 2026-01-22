Visa揭示2026年五大支付趨勢 AI代理購物、穩定幣應用成焦點

Visa 今公佈2026年支付趨勢，聚焦AI商務、支付安全、數位資產等面向，勾勒未來一年支付生態發展方向。

台灣 Visa 總經理黃慧琴表示：「2025 年，支付產業經歷了有史以來最具動能的一年。我們正見證多項科技趨勢的強大匯聚：AI 驅動商務的崛起、穩定幣角色的日益重要，以及身分的數位化。整體來說，這不僅是既有支付模式的優化，更是對全球資金流動方式的一次根本性重塑。而 Visa 正持續讓這些支付創新普及化與規模化，透過自身全面的支付能力：詐欺管理、資安防護、代碼化技術、爭議處理、退款保護、識別功能、乃至消費者對品牌的信任，為全球數十億買家與賣家提供無縫、安全的數位支付體驗。」

展望 2026 年，Visa 提出五大支付關鍵趨勢：

趨勢一：代理式商務（Agentic Commerce）邁向主流，企業應用逐步成形

Visa 一直以安全、穩定且順暢的數位支付體驗，奠定電子商務發展基礎。隨著 AI 技術成熟，商務模式也正進一步演進至由 AI 協助完成交易決策與支付流程的「代理式商務（Agentic Commerce）」，為消費者帶來更即時且貼近需求的購物體驗。

以美國市場為例，2025年7月生成式AI帶動的線上零售流量，年增率高達 4700%。隨著亞太地區數位優先及以行動裝置為核心的商務環境持續成熟，預期相關應用亦將在區域內逐步擴展。

代理式商務的影響不僅止於消費端。亞太地區擁有超過2億家企業，同時也是全球最大的出口市場，全球前80大貿易走廊中，有70條涉及亞太市場。隨著新一代企業決策者期望在商務支付中，享有與消費支付一樣「簡單、流暢且安全」的體驗，B2B 支付正加速出現「消費化」趨勢，也進一步推動市場對 AI 代理的需求。

這類AI代理可解讀企業意圖、協調工作流程，並大幅縮短支付完成所需時間。

展望2026年，市場預期將出現更多代理式商務的實際應用。Visa 亦持續擴展 Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce），透過整合式 API 、相關配套機制，與全新推出的低程式碼（Low-code） Trusted Agent Protocol 安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，於交易雙方間建立可擴展的信任機制。

隨著 Visa 預計於2026年初啟動多項代理式商務試點計畫，並在亞太地區加速生態系夥伴的採用，代理式商務將逐步從概念驗證走向實際落地，成為區域商務與支付發展的新動能。

趨勢二：法幣與加密資產並行，邁向互通的新支付未來

未來支付發展的關鍵不在於二選一，而在於不同資產間的互通性與整合能力。Visa 透過多項穩定幣布局，持續推動法幣與加密資產之間更順暢的金流往來，包括與總部位在新加坡的數位跨境支付平台及全球支付基礎建設公司 Nium 合作的試點計畫及在Visa Direct上推出以穩定幣為基礎的支付服務，協助打造更無縫的跨資產支付體驗。

隨應用場景持續擴展，穩定幣正加速融入全球金融體系，市場規模已突破 2500億美元。Visa目前已於全球40多個國家與地區，支援超過130個與穩定幣連結的卡片方案，並且穩定幣年度清算金額已達35億美元，顯示穩定幣正逐步從概念走向規模化應用。

穩定幣的需求亦正向亞太地區擴散。隨著監管環境逐步明朗，特別是在香港、日本與新加坡等市場，相關應用的發展條件日益成熟。配合區域內專業能力與顧問服務的加速布局，Visa 亦成立全新的「全球穩定幣顧問業務（Global Stablecoins Advisory Practice）」，協助金融機構與產業夥伴掌握整合節奏，推動穩定幣更有序地融入亞太各地的經濟體系。

趨勢三：AI 時代下，身分安全成為防詐與信任的核心基礎

全球網路犯罪造成的經濟損失，預估將於2029年達 15.6兆美元，且目前惡意機器人流量已占整體網路流量的37%。亞洲亦為全球詐騙損失較高的地區之一，相關風險不僅影響消費者信任，也可能對整體經濟成長造成衝擊。

值得注意的是，隨著低成本AI工具的普及，詐騙行為已不再侷限於交易當下，而是逐步從單筆交易轉向身分冒用。尤其「身分驗證」正成為AI詐騙時代的關鍵戰場──在高度仰賴AI的商務環境下，如何有效驗證身分以保護消費者、商家與發卡機構，成為產業共同面對的重要課題。

展望 2026 年，安全且值得信賴的身分驗證機制，將成為支付產業的重要差異化關鍵。Visa 持續以多層次安全架構為核心，推動關鍵防護措施：

～加速代碼化技術（Tokenization）應用

透過以專屬加密金鑰取代實體卡號，保護支付憑證安全，並讓消費者將卡片安全、安心地綁定至行動錢包與AI代理。相較於傳統以卡號為基礎的交易模式，運用代碼化技術的交易詐騙率可降低34%。

～善用生物辨識技術

於無實體卡片情境下，透過指紋、臉部等生物特徵進行身分驗證，提供更高層級的交易安全。相較一次性密碼（OTP），詐騙發生率最高可降低50%。

～強化生態系安全防護

過去五年，Visa已投入至少120億美元強化技術與基礎建設，並推出包含Visa Network Defense 在內的多項防詐服務，為各類支付與商務場景提供全面性的安全防護。

趨勢四：告別線上手動輸入結帳流程

隨著數位支付體驗持續優化，繁複的手動輸入結帳流程正逐步走入歷史，消費者期待結帳體驗能更快速、順暢且穩定。根據 Visa最新研究，亞太區每10位受訪者中，就有6位在過去一年內遇過刷卡付款不順的情況，常見原因包括忘記卡號資訊或未即時收到一次性密碼（OTP），此不僅影響消費體驗，也為商家帶來交易流失的風險。

為回應市場對更流暢電商結帳體驗的需求，Visa 於今年宣布擴大 Click to Pay 服務在亞太區的推動，加速電商結帳流程邁向更快速、流暢的模式。透過代碼化技術（Tokenization）與Visa Payment Passkey 生物辨識驗證機制，Click to Pay 在提升結帳效率的同時，也強化交易安全性；隨著主要電商平台與發卡機構的加入，Click to Pay 可望為亞太區電商帶來嶄新的結帳體驗標準，開啟更順暢且值得信賴的數位商務新時代。

趨勢五：以互通性為核心，推動下一階段支付發展

亞太地區長期位居全球支付創新的核心樞紐，從數位錢包、QR Code支付，到即時支付（RTP）網路，皆已深度融入區域內的經濟與生活場景。整體而言，資金流動朝向更數位化、更多元的型態發展，無論是消費者或企業，皆在不同情境與裝置中，使用並管理各種支付工具與資產形式。

展望 2026 年，現金、卡片、數位錢包，以及數位貨幣之間的交會與整合，將成為支付產業的重要主軸。其中「互通性」（ Interoperability）的重要性將成關鍵 — 確保使用者能跨平台、跨幣別、跨境順暢地使用、移轉與管理資金，將成為支付體驗與產業競爭力的核心。

隨著亞太地區持續邁向以數位優先、行動為核心、並逐步導入AI應用的發展階段，預期將有更多政府與企業加速串聯支付生態系。包括 Visa推出的Scan to Pay等解決方案，讓消費者可透過數位錢包於熟悉的商戶完成支付；同時，發卡機構與平台亦將持續升級基礎架構，導入雲端原生（Cloud-native）與 API 優先（API-first）的系統，並攜手雲端金融交易平台Pismo（Visa於2024 年完成收購）等夥伴，共同打造更整合、以數位體驗為核心的支付服務 。

